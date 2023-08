Barvy a vzory letošního podzimu: Letní zemité tóny, pruhy i tartan. Co seženete v obchodech už dnes?

Podzim se letos do nadcházejících módních trendů propisuje opravdu s vervou. Stejně jako nás místo ledového prosecca v čím dál chladnějších dnech zahřívá červené víno, můžeme se zahalit do burgundské červeně. Stejně jako chladivé frappé střídá v našich šálcích horká čokoláda, můžeme obléci kousky v čokoládově hnědé. Stejně jako čerstvé limetkově zelené výhonky jehličnanů mění svůj odstín do tmavě zelené, poohlédneme se po outfitech v lahvových odstínech. A stejně jako jiskrná rána plná slunce vystřídají mlhavá svítání, zařadíme do šatníku tóny šedé.

Jak vrstvit oblečení na podzim a v zimě? Podívejte se na video:

Není ale třeba upadat do depresí z blížící se temnoty, podzim přece bývá plný barev! Proto není problém zařadit do šatníku také okrovou, žlutou a oranžovou v odstínech spadaného listí a nezapomínejme ani na viva magenta, barvu letošního roku! Ta se hodí do každého období a pošmourné podzimní dny krásně rozzáří.

Ruku v ruce s podzimem půjdou i vzory, které se objevovaly na módních přehlídkách značek Burberry, Michael Kors, Valentino nebo Chanel. S podzimními chmurami se za poslechu Nirvany můžeme zachumlat do oversized svetrů s širokými pruhy, zahřejí nás zvířecí vzory ve stylu leopardí srsti a skotská kostka zvaná tartan je doslova ztělesněním podzimu. Některé kousky v těchto barvách a vzorech už jsou k sehnání nyní!

