Bavič Karel Šíp: Tajil nemanželskou dceru, napsal 500 písní, i vtipy pro Gotta

Život Karla Šípa by vydal na několik románů. Jak na horor nebo červenou knihovnu, tak i na motivační příručku. Je jedním z mála, kdo kraluje zábavě už desítky let a seznam slavných a úspěšných lidí, s kterými se setkal nebo měl možnost pracovat, už je skoro nekonečný. Čím vším si prošel?

Televizní dítě Umění má v krvi. Jeho židovský tatínek, jinak prý také rozený bavič, hrál a zpíval v operetě v Ostravě, a rozhodně se tehdy nejmenoval Šíp – šlo totiž jen o umělecké jméno. Původně se jeho tatínek, už tehdy známý bavič, jmenoval Feuerfeil. Po válce se ale rozhodl změnit si německy znějící jméno na české. Malý Karel nejdřív sedával v portále za hasičem, viděl všechna představení. Už jako dítě pak občas vystupoval v ostravské televizi. Odtud šel šupem přímo na filmovou průmyslovku do Čimelic, protože se chtěl stát režisérem, po maturitě začal pracovat v Československé televizi „jen" jako asistent produkce. Vydržel tam deset let, až do roku 1973.

Autor jednoho hitu Poslední dva roky svého působení v produkci ČST ho na dva roky zlákala populární hudba. Nejdřív hrál na basu jako záskok za někoho jiného, ale to ho nebavilo. A tak založil skupinu Faraon, jejíž hlavní tváří byl zpěvák Jiří Schelinger. Toho objevil v pražské kavárně Valdek a hned ho zlanařil k sobě. Právě ve Faraonovi se také sešel se svým budoucím velkým parťákem Jaroslavem Uhlířem. On hrál na basu, Uhlíř sedával u klavíru. Jedním z jejich nejhezčích angažmá bylo několikaměsíční hraní v bulharském baru. Ve chvíli, kdy Schelinger odešel k Františku Ringo Čechovi, Šíp ze skupiny odešel. Zatímco o Faraonu dnes nikdo neví, Holubí dům, písničku, kterou jako jeden ze singlů kapela tehdy nahrála, zná snad každý Čech. Dvojice Šíp-Uhlíř spolu pak ještě pár let zůstala. Do doby, než se Uhlíř rozhodl víc skládat a už nejezdit po estrádách.

Čau, lásko! Zpěvačku Marcelu Holanovou potkal právě díky své bývalé skupině. Když hledala náhradu za Schelingera, byla právě ona jednou z adeptek. Z její strany šlo prý o lásku na první pohled, on se prý do ní zamiloval, až když se jednou náhodou potkali na ulici. Aby ji sbalil, použil osvědčenou techniku – humor. Svatba byla zanedlouho a z manželství vzešel nejen syn Karel, ale také několik hitů, které ze zpěvačky udělaly velkou hvězdu. Jenže přišel rozvod a byl, zdá se, peklo, a zasáhl na dlouhá léta přímo zpěvačku a nepřímo celý národ, protože podrobnosti o třináctiletých rozvodových tahanicích se propíraly v bulvárním tisku. Dlouho trvalo, než se rozbouřené hladiny emocí uklidnily. Šíp ale nakonec exmanželce pomáhal dál. Složil jí písničky na desku a na syna Karla platil, i když mu už bylo třicet. Možná i proto, že to byl právě on, kdo si našel novou partnerku. Byla jí o třicet let mladší bývalá tanečnice Iva Havránková, která pracovala jako asistentka v televizi. Marcela Holanová říká, že o milence svého muže věděla zhruba rok a doufala, že se rozejdou. Jenže pak Iva otěhotněla. Šíp se tedy rozvedl, a znovu oženil, romanticky, na řeckém ostrově. S druhou manželkou vychovávají syna Jana.

Fanynky a televizní sláva V tehdejší popmusic se mu moc nedařilo, nicméně v televizní zábavě zazářila jeho hvězda naplno. Snad nejvíc ho proslavila Hitšaráda, kterou moderoval právě s Jaroslavem Uhlířem, a pak Galasuperšou, Rozjezdy pro hvězdy, Horoskopičiny, Skopičiny… posledních patnáct let ho vídáme každý pátek jako moderátora vtipné talk show Všechnopárty. Šíp nebyl jen vtipný a úspěšný, ale také obletovaný fanynkami. Ve Zlíně s jednou z nich strávil noc, z níž se narodila dcera Hana. Protože byl tehdy ženatý a měl malého syna, její existenci dlouhá léta tajil. Jediný, kdo o ní kromě baviče věděl, byl jeho právník. Přestože nikdy nepodstoupil žádný test otcovství a svou dceru neviděl, alimenty platil poctivě celých dvacet let. Měla od dětství psychické problémy, k nimž se přidaly v pubertě i potíže s drogami. Když spáchala sebevraždu a vyskočila z okna z devátého patra, byl zdrcený. „Osud Hany byl největší černá můra mého života," přiznal později pro Aha!