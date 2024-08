Bazén na zahradě vlastními silami: Jak si splnit sen a co při stavbě nevynechat

Toužíte po bazénu na zahradě, ale nejste si jistí, zda to zvládnete sami? Překvapí vás, jak mnoho práce dokážete udělat vlastními silami! Ať už se chcete vykoupat už letos, nebo máte čas do příštího léta, s naším průvodcem můžete směle začít. Připravte se na výzvu a zjistěte, jaké kroky vás při stavbě bazénu čekají.

Jen pro zkušené

Ale pozor, ať nepřeceníte své síly. Počítejte s tím, že při stavbě bazénu doopravdy nadřete. Čeká vás nezměrné množství měření, vyrovnávání, kopání a možná i lámání si hlavy nad tím, proč jste nad tím či oním nepřemýšleli dřív.

Najděte vhodné místo

Krok jedna je najít vhodné místo na zahradě. Mělo by být rovné. Ne kvůli rovině bazénu jako takového, protože ten bude umístěn na vodorovné základní desce, kterou teprve vytvoříte na dně jámy, ale hlavně kvůli dlažbě a zastřešení, které nejspíše v okolí bazénu také plánujete vybudovat.

Myslete předem na to, jak bude okolí bazénu vypadat.

Obrovskou chybou by taky bylo nechat bagristu vykopat díru přesně jen pro samotný bazén. Pak by vás totiž čekalo nekonečné dodatečné kopání především v rozích výkopu, kde by překážely zbytky zeminy. Nejspíše se tomu ani tak nevyhnete, ale je vhodné ruční výkopové práce co nejvíce vyloučit. Je to takříkajíc práce pro vraha.

Bez bagristy to nezkoušejte

Pojďme k již zmiňovanému kopání. Kopat díru pro bazén lopatou by vás snad ani nemohlo napadnout, zde se opravdu neobejdete bez bagristy. Samozřejmě vás bude čekat i vyřešení otázky odvozu vykopané zeminy. Nezapomeňte nechat vykopat také prostor pro box s technikou. Když je díra hotová, vše pečlivě přeměřte a pak budete možná muset ručně dočistit rohy bazénu nebo odstranit velké kameny, které ční ze stěn a budoucímu bazénu by vadily. Těžká bagrovací technika zkrátka nikdy není tak přesná jako lidské ruce.

Stavba základní desky

Když máte jámu pro bazén dokonale začištěnou, můžete se dát do výstavby základní desky, na kterou přijde zapuštěný bazén. První vrstvou bude makadam, který udusáte takzvanou žehličkou nebo žábou. Pak se položí kari síť a první vrstva betonu (při vytváření základní desky pro bazén však lze pracovat i s bedněním). Ať už chystáte jakkoliv velký bazén, při betonování nedoporučujeme pracovat s běžnou míchačkou, ale je vhodnější opět povolat firmu, která vám dodá míchací vůz, z nějž se beton na dno bude lít. Jde to i s míchačkou, ale její objem je tak malý, že betonovací práce by byly nekonečné.

Tanec vody a betonu

Máte-li vybetonované základy, na něž ještě přijdou speciální materiály jako polystyren a tkanina, je čas na položení bazénu. Počítejte s tím, že k tomu budete potřebovat hodně příbuzných, sousedů a kamarádů, kteří bazén vezmou do rukou a pomůžou vám s jeho umístěním. A také někoho, kdo vám jej přiveze, nejspíše tedy firmu, od níž jste bazén koupili. Podle velikosti bazénu můžete potřebovat možná i více než desetičlennou partu! Je-li bazén usazen, čeká vás další betonování, a sice prostorů vně stěn bazénu. Vždy napusťte pár centimetrů vody a do této výšky vybetonujte. Pokud byste nechali bazén zcela prázdný, schnoucí beton by vám stěny pokroutil. Ze stejného důvodu, tedy aby se bazén nepokroutil, jej při těchto pracích i shora zatižte latěmi. Postupně dopouštějte po fázích vodu a do nové výšky hladiny pak vždy znovu betonujte.

Pravá letní pohoda

Když máte bazén celý napuštěný a máte i vybetonováno do celé výšky, je hotovo. Ale jen zdánlivě! Čeká vás totiž ještě hromada práce na okolí bazénu. Okolo něj budete chtít mít nejspíše dlažbu, jež si bude říkat o další betonové základy, tedy i o další kopání (pokud jste na toto mysleli dopředu, možná vám dost úsilí usnadní pracovník s bagrem). O betonové základy si řeknou rovněž koleje pro posouvací zastřešení bazénu, které vám rozhodně doporučujeme. Až bude všechno toto hotové, může teprve začít ta pravá pohoda, kdy budete sledovat své rodinné příslušníky, jak se z bazénu těší natolik, že z něj ani nechtějí vylézt.

Zastřešení až později...

Zastřešení nemusíte řešit současně s výstavbou bazénu. Můžete zhotovit nejdříve bazén svépomocí a do zastřešení se pustit později. Nebo si na něj můžete najmout firmu.

Co radí odborník Podle Vratislava Antoše z firmy Marimex má zastřešení bazénu velký vliv nejen na teplotu vody, ale i na její čistotu. Vybírat můžete ze dvou typů zastřešení – z posuvných a mobilních. Ta posuvná všichni dobře znají. Mobilní se ukotvují do země kotvicími patkami a v případě špatného počasí mohou v létě posloužit i jako párty stan.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 7/2021"

Text: Jan Šedivý