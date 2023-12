BEA (38): Manžel mi tajil, kolik vydělává. Zbytečně jsem škudlila úplně na všem!

Mám dvě děti, roční a čtyřleté, s mladším jsem na mateřské, ale zároveň chodím do jednoho hotelu kvůli vylepšení rodinného rozpočtu vypomáhat se snídaněmi a několika známým vedu účetnictví. Od pondělí do pátku stávám ve čtyři ráno, v noci se budím na kojení k mladšímu synovi, je mu teprve rok, odstavovat ho nechci. Staršímu jsou čtyři. Chodí do školky, obvykle ho vodí sousedka. Než doběhnu z hotelu, naštěstí je to za rohem, hlídá muž mladšího. Poté odchází do práce. Já sousedce na oplátku vyzvednu její dcerku, ona mezi tím stačí cestou z práce nakoupit a holčičku si vyzvedne u nás. Jsme nejen sousedky, ale i kamarádky, pomáháme si.

Manžel pracuje na sebe, je grafik a programátor. Několik let byl zaměstnanec velké firmy, ale špatně vycházel s šéfem, nakonec dal výpověď a zkusil pracovat na sebe a vyšlo to! Nyní využívá sdílenou kancelář a je po pracovní stránce spokojený. Moc jsem mu fandila a podporovala ho. Dokonce jsem si od našich půjčila nějaké peníze, aby mohl jít na několik kurzů, které mu rozšířily a prohloubily znalosti v oboru. Naši byli úžasní, splacené půjčky mi nakonec odpustili. Muž jim ani nepoděkoval, což mě moc mrzelo, ale to už je pryč. V té době jsem neplánovaně přes antikoncepci otěhotněla, manžel mi řekl, že by bylo lepší, kdybych šla na potrat, ale netlačil na mě. Rozhodla jsem se, že si miminko nechám, přišlo mi to tak správné, když už si k nám našlo cestu i přes antikoncepci, má přeci právo na život. Nelitovala jsem, po bezproblémovém těhotenství se mi narodil krásný a zdravý chlapeček.

Muž byl samozřejmě rád, ale na druhou stranu jsem neustále poslouchala, že nebude lehké nás uživit, že se mu podnikání teprve rozjíždí a podobně. Nejsem zvyklá ani vychovaná k tomu, abych si stěžovala, dokud neudělám vše, aby se situace změnila. A tak jsem se rozhodla, že si vše uspořádám tak, abych v domácnosti maximálně šetřila. Priorita byly pochopitelně potřeby dětí, jejich zdraví a pak také splátky hypotéky. Já byla až na posledním místě. Nevadilo mně to, věděla jsem, že je to jen na přechodnou dobu, uměla jsem zatnout zuby.

Už rok spím jen čtyři maximálně pět hodin v kuse, někdy ani to ne. Neustále honím nějaké slevy, nakupuji velká výhodnější balení, vařím ve velkém a zamrazuji. Ovoce, jogurty a podobné věci jsou výhradně pro děti, ty se snažím kupovat kvalitní. Klidně se přiznám, že se po dětech i koupu ve vaně a často své jídlo odbudu dojídáním toho, co naši malí nesnědli. I má kamarádka, co je sama, hospodaří díky slušným alimentům a podpoře rodičů „velkoryseji“. Nicméně mě manžel tak vydusil a dusí, že jsem možná šetřila až nesmyslně moc. Neustále kontroloval, co kupuji, vařím, jím a poukazoval na různé způsoby plýtvání. Ač jsem do hotelu vstávala brzy, vždy jsem se těšila, že se tam dobře nasnídám, což jsem měla od zaměstnavatele povolené, domů jsem ale nic nosit nesměla. Když jsem pak náhodou zjistila, kolik manžel vydělává, myslela jsem, že se rozvedu – a po pravdě, stále nad tím trochu uvažuji. Ta zrada byla srovnatelná s nevěrou!

Muž totiž omylem zapomněl na našem domácím počítači zavřít své internetové bankovnictví a odešel do sprchy, já chtěla malým pustit pohádku a místo toho jsem shlédla z určitého pohledu horor! Manžel už rok vydělával pětinásobně víc, než mi tvrdil! Vůbec nechápu, proč to tajil, proč si od našich nechal zaplatit kurzy, jak mohl koukat na to, jak některé dny doslova padám na ústa, zatímco on více a více vykrmuje konto. Hypotéku nemáme nijak velkou, navíc bude za pět let splacená. Pokud by tedy muž šetřil na ni, určitě nás nevytrhne pár tisíc, které mám v hotelu. Samozřejmě bych žila dál skromně, ale už bych se nedřela jako soumar, víc bych se věnovala dětem, které nám rostou před očima.

Cítím se podvedená. Cítím se v podstatě úplně stejně, jako když měl předchozí přítel milenku a oběma nám tvrdil, že by si nás rád vzal. Manžela jsem se vším pochopitelně konfrontovala, jeho reakce mě hodně zaskočila. Byl docela hrubý! Nejprve mi dost prudce vynadal, že si dovoluji koukat do jeho věcí a pak mi sdělil, že se vše zdražuje a on je v této rodině jediný, kdo je schopen pořádně vydělávat. V tu chvíli jsem nebyla schopná rychle reagovat, a bohužel ani potom. Do hotelu chodím dál, ale po novém roce chci skončit, jsem vyčerpaná. Účetnictví dělám i nadále, tam mám přeci jen volnější ruce. Naše manželství je na bodu mrazu. Muž je uražený a odmítl mi dávat víc peněz na domácnost. Uražená a ublížená jsem i já, až přestanu v lednu pracovat v hotelu, zřejmě přestanu muži vařit teplé večeře, z mateřské to opravdu neutáhnu.