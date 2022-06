Beauty tipy na červen: Vanilka, aloe vera, třešně i třpyt tělových olejů

Yage Organics: Tělové třpytivé oleje

Sluneční paprsky nás konečně krásně prohřívají a pokožka chytá tmavší odstíny. Lehké atraktivní opálení můžeme decentně podtrhnout letní limitkou od Yage Organics v podobě suchého třpytivého oleje buď v růžovém (Summer Provence), nebo zlatém odstínu (Sun Kiss). Produkt je sestavený tak, aby pleť nejen projasnil, ale také ji vyživil, hloubkově hydratoval a napomohl jí k regeneraci po slunění. Ve složení proto najdete jojobový olej, bambucké máslo a rýžový olej. Obsahuje také trochu minerálních oxidů a pigmentu, které kůži dodají zdravou barvu. Do oleje Summer Provence je pro smyslnou květinovou vůni přidán levandulový olej a do Sun Kiss olej z lípy. Třpytivé oleje Yage lze použít jak na pokožku celého těla, tak i na obličej. Pleť je po použití krásně rozzářená, ale celkový look je velice jemný a působí elegantně.

www.yageorganics.cz 699 Kč