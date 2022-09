Beckham, Aniston, Hudson: Jaké nevšední ranní rituály mají slavné hvězdy?

Oblíbená moderátorka Oprah Winfrey o sebe pravidelně pečuje. Podle toho vypadají také její rána, která většinou věnuje tréninku. Údajně nepotřebuje ani budík, protože vždy přirozeně vstává mezi šestou a půl sedmou ráno. Poté, co moderátorka vyvenčí své psy a dopřeje si chvíli pohody u cappuccina s nízkotučným mlékem nebo u chai latté, vyrazí do posilovny, kde cvičí obvyklou sestavu.

Netradiční snídaně Victorie Beckham

Victoria Beckham je proslulá tím, že hodně dbá na svou postavu i na svůj jídelníček. Neobvyklá je i její snídaně. Vstává kolem šesté a hned po probuzení si dává dvě lžíce jablečného octa. Dříve, než cokoliv dalšího pozře, stíhá podle deníku The Times hodinu cvičit v posilovně.

Potom Victoria chystá zdravé smoothie nejen pro sebe, ale také pro své čtyři děti. Do rodinné snídaně slavná designérka obvykle přidává jablka, kiwi, citrony, špenát, brokolici a chia semínka. Hned poté, co odveze děti do školy, se vrací opět do posilovny, kde tráví další hodinu cvičením, aby využila volné chvíle na maximum.