Beckham, Willis, Anderson: Jak děti slavných zjistily, že jejich rodiče zná celý svět?

Malé děti obvykle příliš neřeší, čím se živí jejich rodiče. Jsou to prostě máma a táta, kteří tvoří společnou domácnost, a co se děje za zdmi domova, je dětem cizí. Když se pak ale dozvědí, že jejich rodiče jsou světoznámé hvězdy, bývají v šoku. Jak to vnímali dnes už téměř dospělí potomci slavných osobností?