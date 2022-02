Benátky za víkend: Zapomeňte na mapy, vezměte si pohodlné boty a navštivte i ostrovy

Jako vždy jsem vyrazila na cesty připravená, s místy, která jsem chtěla vidět, označenými v Google Maps, a s průvodcem v kapse. Ve změti spletitých uliček jsme se ale po chvilce bloudění s kamarádkou rozhodly, že než celý den koukat do telefonu, pojmeme první den jako seznamovací. Nakonec jsme zjistily, že se dá celkem snadno zorientovat podle ukazatelů na domech, stejně jako nám došlo, že není potřeba fotit každý most, jelikož jich je v Benátkách přes 400 a každý další bude zaručeně krásnější než ten předchozí.

Oproti tomu Murano už takové kouzlo nemělo. Tento ostrov je pro změnu zasvěcen výrobě skla, které je známé po celém světě. V průvodci i na internetu se dočtete, že do řady dílen je možné nahlédnout zdarma, nám se to ale bohužel nepodařilo. Stejně jako se nepovedlo objevit žádnou z mnoha propagovaných restaurací s čerstvými mořskými plody otevřenou. Jelikož nás neustálé narážení na předražené obchůdky s kýčovitými skleněnými suvenýry, umístěnými v každém druhém domě, brzy přestalo bavit, rozhodly jsme se pro návrat do centra Benátek. Vylodily jsme se přímo u náměstí San Marco, takže jsme si rovnou prohlédly Most vzdechů i Dóžecí palác zvenčí a zároveň si vychutnaly západ slunce s překrásným výhledem.

Inkoustové těstoviny a nebeské koblížky

Italská kuchyně patří mezi moje nejoblíbenější a ta benátská má samozřejmě svoje speciality. Jsou jimi například cicchetti, což je něco jako české chlebíčky nebo španělské tapas. Na plátcích bagety si vychutnáte nejrůznější salámy, šunky, pomazánky nebo třeba krevety, cicchetti můžete dostat i v podobě kanapek nebo smažených kuliček s rozmanitým obsahem. Nejčastěji na ně narazíte v bistrech zvaných bacaro, kde vám je naservírují i se sklenkou prosecca. My jsme si naše první cicchetti vychutnaly v zapadlém, avšak kouzelném podniku zvaném Al Sacro E Profano. Typickou pochoutkou Benátčanů jsou tagliatelle nebo Risotto al nero di seppia, což jsou těstoviny či rizoto se sépií a inkoustově černou omáčkou, která vám obarví rty, jazyk i zuby. Ale nebojte, stačí pár spláchnutí proseccem a vrátí se vám původní barva. Nezapomeňte také ochutnat mořské plody, díky blízkosti moře vždy čerstvé.

Dostanete-li chuť na něco sladkého, je téměř povinností vyzkoušet místní frittelle. Jedná se o jakousi obdobu našich koblih, uvnitř však najdete nebesky nadýchaný krém různých příchutí, jimiž jsou koblížky naplněné nadoraz. Pro tuto dobrotu zavítejte do pekařství Tonolo, sice si vystojíte frontu, ale to blaho za to stojí. A v neposlední řadě okoštujte místní víno a prosecco, které Italové popíjejí večer co večer, postávajíce v uličkách před bary. My jsme si oblíbily vinotéku Vino Vero nacházející se přímo u jednoho z postranních kanálů a nabízející kromě posezení venku i pravou italskou atmosféru.