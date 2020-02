Beran je aktivní tvor plný energie, který se vrhá i do zdánlivě ztracených bojů. Ženy v tomto znamení nesnášejí lež, muži mají tah na branku a v práci jdou rychle kupředu. Jak to mají Berani v lásce, co jejich zdraví a vztah s dětmi?

Beran: 21. března až 20. dubna

Vládnoucí planeta: Mars

Část těla: hlava

Květina: bodlák, máta

Kámen: ametyst, granát a obecně všechny kameny ohnivých barev

Základní charakteristika

Předně si uvědomte, že to s Beranem lehké není a nebude. Vládnoucí planeta Mars z něj dělá bojovníka, který se bez bázně a strachu vrhá i do bojů, které by každý jiný označil za předem prohrané. Slovo strach ve slovníku nemá a o tom, že by se nějakému konfliktu mohl třeba i vyhnout, nechce ani slyšet. Když narazí, nepropadne panice ani neztratí chuť k boji. Naopak! O to intenzivněji pak bojuje dále.

Z výše uvedené charakteristiky vyplývají další zajímavé důsledky. Je jasné, že si Beran bude jen málokdy hledat práci, kde je všechno dané, kde je jasný kariérní žebříček a kde každý ví, co má kdy dělat. Beran potřebuje různorodost, překvapení, ale zároveň i pole k projevu energie. Je jasné, že se žene do armády nebo chce učit tělocvik. Berani bývají i skvělí jako chirurgové. Ruku mají pevnou a rozhodují se rychle a dobře. Na dlouhou práci a pomalý kariérní vzestup většinou vybavení nejsou. Chtějí nasadit veškeré síly, vydat ze sebe to nejlepší a pak si v klidu lehnout a odpočívat.

Jaký je muž ve znamení Berana?

Především bojovný a netrpělivý. Všechno včetně lásky musí mít hned. Potřebuje úspěch a musí vědět, že ho všichni ostatní berou vážně. Je zaměřený převážně na sebe. Soucitu a vědomí toho, že jsou kolem něj i ostatní lidé, kteří mají stejný nárok na místo na slunci jako on, se musí během života naučit.

Jaká je žena ve znamení Berana?

Má sportovního ducha a značně vyvinutý smysl pro fair play. To, že by podváděla nebo si přizpůsobovala fakta, nepřipadá v jejím případě v úvahu. Děti od malička žene k fyzické aktivitě a dbá, aby se nenudily. V partnerství je velkorysá a kamarádská. Jediné, co tomu druhému neodpustí, je lež. Její nezdárný partner si pak může balit kufry, protože druhou šanci nedostane…

Beran a láska

Ve vztazích to s Berany není lehké. Když se zamilují, dávají city najevo způsobem, jehož by si nepovšiml jen ten, kdo je současně slepý, hluchý a ještě naprosto nechápavý. Když se Beran zamiluje, snaží se, aby si toho druhá strana nejen všimla, ale aby jeho zájem přivítala s patřičným nadšením. Pokud není vyslyšen, rozhodně si nedá nohu za krk. Po citovém úderu se otřese a hned se dá do hledání dalšího objektu, kterému by mohl svou lásku věnovat.

Beran a děti: Jaké je toto znamení jako rodič?

Jako rodič funguje skvěle – ovšem v případě, kdy má děti (a pokud možno i partnera) stejné krevní skupiny. Pak je tahá v létě po výletech na kolech a v zimě po horách. Když se mu ale přihodí potomek, který je introvertní, rád si čte a při návrhu na sport se ho zmocní panika, mohou v rodině vypuknout vážné a zraňující spory. V takovém případě je potřeba Beranovi vysvětlit, že nemá toužit po dítěti, které mu osud nedopřál, ale naopak má být vděčný za ratolest, kterou dostal.

Majetek a peníze

Zajímavý je i Beranův vztah k majetku. Peníze většinou umí rychle a v nemalém objemu vydělat, ale stejně rychle (nebo ještě rychleji) je dokáže i utratit. Právě proto by si měl vědomě hledat partnera, který na něj v tomto směru dohlédne a postará se o jeho finanční rovnováhu. Moc se mu to líbit nebude, ale nakonec uzná, že to jinak nejde.

Zdraví

V oblasti zdraví je Beran samé překvapení. Už jako dítě dokáže rodiče šokovat rychlostí, s jakou onemocní – ještě větší rychlostí, s níž se uzdravuje. Zvládá vysoké horečky a zánětlivá onemocnění všeho druhu. V pozdějším věku může trpět bolestmi hlavy – především takovými, jimiž reaguje na stresy. Právě proto musí dbát na relaxaci a pravidelný odpočinek. A když sám odpočívat nechce, dejte mu to rozkazem!

Slavné osobnosti ve znamení Berana

Kdo dokázal využít potenciálu svého znamení a stal se slavným? Tady najdete 10 zajímavých osobností ve znamení Berana: