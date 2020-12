Betaglukany umí nakopnout imunitu. Jak a podle čeho vybrat ty nejlepší?

Určitě jste už slyšeli, že hlíva ústřičná umí podpořit imunitu. Je to díky tomu, že obsahuje betaglukany. Tato látka se vyskytuje i v kvasnicích, obilí a dalších potravinách a dá se koupit v lékárně jako doplněk stravy. Na trhu je těchto preparátů bezpočet – podle čeho se rozhodovat při jejich koupi?

Co vše funguje? Někdo nedá dopustit na otužování, někdo každé ráno polyká lžíci jablečného octa, někdo si dává pivovarské kvasnice a čaj s citronem. Přípravků na podpoření imunity je bezpočet a v každé rodině se tradují osvědčené metody, jak neonemocnět anebo se rychle uzdravit. Co doporučují odborníci? V souvislosti s koronavirem a sezonou akutních respiračních onemocnění Česká lékárnická komora doporučila následující: „Ke zvýšení nespecifické imunity lze doporučit užívání vitaminu D, betaglukanů, zinku a selenu. Vždy v doporučené denní dávce," uvedla farmaceutka Vilma Vranová, z Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity Brno. U zinku, selenu a vitaminu D nelze nic moc zkazit, jak ale vybrat betaglukany?

Co je to betaglukan a jeho kvalita Betaglukany jsou unikátní přírodní komplexní polysacharidy, schopné podporovat obranné reakce organismu proti bakteriálním a parazitárním chorobám. Získávají se z hub, kvasinek, mořských řas nebo z obilí. Na našem trhu je doslova záplava produktů ve formě doplňků stravy. Ze všeho nejdůležitější a přitom často opomíjená je čistota nabízeného betaglukanu. Profesor Václav Větvička, prezident Mezinárodní společnosti pro výzkum glukanu, experimentálně dokázal, že preparáty obsahující pouze rozdrcenou houbu mají minimální (pokud vůbec nějakou) účinnost. V případě kvasnic platí to stejné, jinak by bylo čisté droždí již dávno lékem a Češi jakožto národ pivařů milujících bramboračku by byli tím nejzdravějším národem. „Problém je totiž v tom, že náš žaludek nedokáže polysacharidy dokonale trávit, to plně dokážou jen býložravci, proto mu musíme pomoci izolací. Izolace a složité přečistění suroviny jsou přitom nejdražší položkou při výrobě betaglukanu," vysvětluje Větvička.

Čistota hraje prim Za kvalitní se proto považuje betaglukan od 70% čistoty a výše. Ani to však není tak jednoduché, protože zároveň záleží na tom, co zůstává v oněch tzv. nečistotách. Přesto by měly firmy čistotu dodávaného betaglukanu uvádět, a pokud tak nečiní, nemají se asi čím chlubit. Odborníci totiž zastávají názor, že nečistoty zabraňují navázání betaglukanu na receptory imunitních buněk a tím jejich aktivaci. Platí zde tedy jednoduchá nepřímá úměra – čím více nečistot, tím menší účinnost.

Houby, obilí, nebo kvasnice? Na zdroji samotném překvapivě moc nezáleží, protože když je betaglukan dostatečně vyčištěn a v dostatečném množství, má relativně stejné účinky. Je tedy jedno, zda je získán z hub, kvasinek, mořských řas nebo z obilí. Nám Evropanům je ale geneticky a historicky biologicky nejblíže betaglukan z kvasinek, protože se tu s pomocí kvasnic peče chleba a pije pivo tisíce let.