Bez šály není zimní outfit kompletní: Do jaké se zachumlat v letošních mrazech?

Zima se nevyhnutelně přibližuje a s ní i mrazy, které ve vás pravděpodobně vyvolávají touhu zavřít se doma s šálkem horkého čaje a knihou a pokud možno do jara nevycházet. Ven se ale občas musí, proto je na čase vybrat si ten nejdůležitější doplněk, který vás dokonale zahřeje a navíc doladí váš outfit. Jaké šály se budou letos nosit? Inspirujte se v galerii.

Co největší

Také nemáte zimu ráda, protože nehledě na to, kolik vrstev si oblečete, je vám neustále zima a někudy vám fouká pod oblečení? Zkuste letos z vrstvení udělat přednost a popusťte uzdu své kreativitě. A aby vám skutečně nebyla zima, nezapomeňte zakončit oblékání pořádnou šálou. Šály, které se nosí letošní sezónu, mají jednu společnou vlastnost – musí být co největší, abyste se do nich celá krásně zachumlala a případně oželela i čepici.

Jak si nejlépe uvázat šálu? Podívejte se na video:

Žhavou, nebo spíš hřejivou novinkou na trhu jsou prošívané šály. Na pohled vypadají jako klasická prošívaná bunda, ale nahradí vám spíš prošívanou vestu. Stačí je přehodit přes ramena a vezmou vás do své hřejivé náruče. Aby vám lépe držely a nesklouzávaly z těla, jsou často vybavené zapínáním na patenty nebo speciálním otvorem, kterým protáhnete jeden cíp skrz druhý. A některé jsou také opatřené kapsami, což je skvělá vychytávka!

Nebojte se barev

Váháte-li, jakou barvu šály zvolit, vezměte na vědomí, že zrovna tento kousek není příliš velkou investicí, a tak si jich můžete pořídit hned několik. Máte totiž navíc jistotu, že zima přijde rok co rok, a tak šálu rozhodně využijete opakovaně. Na výsluní se stále hřejí šály s nejrůznějšími typy kostek nebo také se zvířecími vzory. Pokud tedy volíte jednobarevný nebo monochromatický outfit bez vzorů, můžete ho takovou šálou ozvláštnit. K vzorovanému oblečení zase přehoďte šálu jednobarevnou. A rozhodně se nebraňte výrazným a zářivým odstínům, kterými si rozzáříte šeď všedních zimních dní!

Jak se zdá, šála je letos nezbytným doplňkem, bez kterého se váš outfit neobejde. Výhodou je, že vypadá skvěle ke všemu, co si oblečete: Ať už to jsou džíny, legíny, oblekové kalhoty, šaty či sukně, šála zakončí váš styling jako třešnička na dortu.

Jakou vybrat? Inspiraci najdete naší galerii v úvodu článku!