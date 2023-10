Bez těchto věcí nemůžete být: Čím jste posedlá na základě vašeho znamení?

Pokud narazí žena ve znamení býka na zajímavou akci nebo výprodej, vždy musí něco ukořistit. Býčí ženy jsou nakupováním a slevami přímo posedlé. Zároveň nedají dopustit na dobré jídlo. Nevadí jim připlatit si za kvalitu. Často rády vaří a připravují si opravdové lahůdky. Nepohrdnou ale ani obyčejným a tradičním jídlem. Kvůli svému jazýčku by si proto měly dávat pozor na to, kolik váží. Může se stát, že je jejich posedlost jídlem dovede k obezitě.

Každá žena, která je narozená ve znamení Blížence, je velice zvídavá. Její závislost tkví v tom, že potřebuje neustále sbírat informace a drby. Dále je analyzuje, přemýšlí o nich a potřebuje je nějak řešit. A to i v případě, že o to nikdo nemá zájem. Blížencová žena však potřebuje najít pravdu a podělit se s ní s okolním světem, jinak nebude spokojená.

Pokračování 4 / 12

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Přítomnost zahalená minulostí

Račí ženy jsou posedlé minulostí. Mají tendenci řešit to, co se už stalo kdysi dávno a nemohou to ovlivnit. Vzpomínají na své dětství, bývalé lásky a nevstřebané křivdy. Hodně o těchto věcech přemýšlejí a následně se vším trápí. Hledají viníky a často nakonec ukážou prstem samy na sebe. Kvůli tomu pak propadají depresi a mají sklony k úzkosti.