Bez váhání vás bodnou do zad: Znamení zvěrokruhu, která jsou nejvíc zákeřná. Na těchto šest si dejte pozor!

Štír (24. 10.–22. 11.) Štír je tím nejpodlejším znamením, protože jen on ví, kde jsou vaše největší slabiny, a nebojí se na ně útočit. Svým atakem zasáhne přímo do srdce a udělá v něm hlubokou ránu. Někteří astrologové věří, že štíří děti jsou jako malí upíři či jedovatí chřestýši. Absolutně se neumějí ovládat a vysávají z druhých veškerou energii a pohodu. Jsou nebezpečnější než dospělý Štír a nemají žádný pud sebezáchovy. Na první pohled nelze ve Štírovi jeho zákeřnost vidět. Je společenský, přátelský a komunikativní. Mnohdy v něm lidé nacházejí dobrého přítele. On však za jejich zády zjišťuje slabiny, sbírá informace a chystá se k útoku. Jako správný taktik zaútočí až ve chvíli, kdy je připraven a je jasné, že v přestřelce zvítězí. Jeho bodnutí je velmi bolestivé a neodpustitelné. Žádné jiné znamení nezpůsobí takovou bolest, jako to umí Štír. Ubližuje komukoliv a kdekoliv – rodina, přátelé, kolegové nebo cizí lidé. Agresivita patří ke Štírovi stejně, jako patří poklička na hrnec. Reaguje tak, když se cítí být vyprovokován nebo v ohrožení. Problém je, že se Štír takto cítí velmi často. Hluboce prožívá negativní emoce a nechá se jimi snadno ovládnout. Jako partner, manžel a otec není úplně ideální. Rodina a děti se mu vkrádají do jeho bezstarostného života a on se jim musí přizpůsobovat. Nikomu, ani nejbližším, nezapomíná staré křivdy a kvůli nevěře by téměř zabíjel. Může mít sklony k emocionální manipulaci a posedlosti hněvem. Labilnější a mocnější znamení nenajdete. Ve Štírovi se mísí agrese, touha, smrt, destrukce a transformace. Pere se v něm soucit a krutost, boj a mír a mnoho dalších protikladů. Hodně tedy záleží, kam chce druhé svým bodnutím zasáhnout. Při podlosti je účinek velice ničivý, při vstřícnosti je ale naopak extrémně léčivý.

Pokračování 2 / 6 Blíženci (22. 5.–21. 6.) Pároví Blíženci jsou lidé se dvěma tvářemi. Vynikají šarmem, inteligencí a komunikativností. Za těmito vlastnostmi je ale schovaná zákeřnost a podlost. Pod snůškou lží a přetvářek se vám dostanou pod kůži, získají si důvěru a natlačí vás ke zdi. Sami pak ani nebudete vědět, proč děláte to, co po vás Blíženec chce. Slovo ne pro Blížence nic neznamená. Jde si pouze za svým cílem, a pokud má po cestě problémy, neváhá je řešit radikálně. Sami hodně věří pomluvám a cíleně je šíří dál. Blíženci jsou jedním z několika velmi podlých znamení. Mnoho historických sériových vrahů bylo narozeno právě ve znamení Blížence.

Pokračování 3 / 6 Lev (23. 7.–22. 8.) Dokonalý Lev si užívá společnosti, působí velmi přátelsky a všude je o něm hodně slyšet. Často se tváří jako váš nejlepší přítel. Za zády vás ale bude pomlouvat, spřádat intriky a brojit proti vám. O to víc, pokud jste v něčem lepší než on nebo máte více majetku, zkušeností nebo lepší práci. Lev chce být totiž ve všem první, nejlepší a chce být všemi obdivován. Není mu proto po chuti, když je někdo dokonalejší než on sám. Začne na vás hledat chyby a házet vám klacky pod nohy. Lev umí být hodně zákeřný, mstivý a zlý.

Pokračování 4 / 6 Ryby (21. 2.–20. 3.) Možná vás překvapí, že tichá ryba má v sobě také podlost a zákeřnost. Pod rouškou inteligence a přátelství je schovaný velký zákeřný stratég. Každý svůj krok promýšlí stejně jako hráč při šachové partii. Když budete s Rybou vycházet dobře a dáte jí vše, co potřebuje, bude to váš dobrý přítel. Jakmile ji ale zklamete, zesměšníte nebo urazíte její žebříček hodnot, začne se mstít. Když se ryba rozzlobí, umí být až ďábelsky podlá. Řekne vám vše, co má na srdci, a nebere si žádné servítky. A pamatujte si, že Ryba křivdy neodpouští.

Pokračování 5 / 6 Kozoroh (22. 12.–20. 1.) Kozorohova podlost spočívá v tom, že z každého vysaje přesně to, co potřebuje, a nakonec zmizí. Často druhé pouze využívá za účelem vlastního uspokojení. Pokud si včas jeho upírských sklonů nevšimnete, můžete skončit jako úplné trosky. Jakmile se mu snažíte naznačit, že o jeho úmyslech víte, urazí se a bez ohledu a soucitu vás opustí. Kozoroh se často povyšuje nad druhé a je hodně arogantní. Jestliže tak někdo působí na něj, je nepříčetný. V mnoha případech se Kozoroh žene do problémů a nenechá si od druhých pomoct a poradit. Pozor na to. Když se budete snažit podat mu pomocnou ruku, můžete nakonec vy sami sklouznout do problémů. Jeho pomsty a nečisté úmysly jsou mnohem silnější, když jde o nepřítele. Tady si pak nebere vůbec žádné servítky a pomsta je jeho jediným cílem. Nejenom kvůli tomu jsou lidé ve znamení Kozoroha často umístěni do nápravného zařízení nebo vězení.

Pokračování 6 / 6 Beran (21. 3.–20. 4.) Největším beranovým problémem je jeho sobeckost. Je hodně impulzivní, neumí respektovat dohodnuté plány a mění je podle svých potřeb. Vše se musí točit kolem něj. V první řadě musí uspokojit sebe a teprve potom se začne zajímat o druhé. Když má s něčím problém a zlobí se, neumí dobře ovládat svůj hněv. Často vybuchne jako sopka a z jeho úst teče horká láva v podobě nadávek, lží a osočování. Jeho agrese se většinou hodně projeví ve chvílích, kdy mu o něco jde. Při sportu, soutěžích a jakémkoliv soupeření se z něj stane nekontrolovatelná agresivní střela, která nezná přítele.