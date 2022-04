Cílem bezezbytkové diety je vyhnout se potravinám, které se špatně tráví a zanechávají tak ve střevech a stolici nezpracované zbytky. Snažíme se ze stravy vyloučit tučné a na vlákninu bohaté pokrmy. Nevhodná jsou také nadýmavá jídla a veškeré potraviny se slupkou, semínky nebo zrníčky. Co tedy vařit?

Jaké potraviny bezezbytková dieta zakazuje?

Při přípravě pokrmů se vyhýbejte smažení, grilování, vypékání kůže na masu nebo smažení na cibulovo-zeleninových základech. Zvolte raději recepty, kde suroviny zpracováváte dušením, vařením, pečením bez tuku, pečením v alobalu nebo v páře. Teflonové pánve vám umožní smažení na sucho. Chybu neuděláte ani vařením ve vodě či vodní lázni. Snažte se pracovat s minimálním množstvím tuku. Pokud potřebujete jídlo zjemnit, přidejte trochu másla až na závěr vaření. Hlídejte si denní dávku 30 g volných tuků. K zahuštění omáček zvolte bešamel nebo směs mouky s vodou, případně samostatnou mouku. Nepoužívejte tedy jíšku, která obsahuje tuk.

Při jakémkoliv onemocnění střev z jídelníčku vyřaďte tyto potraviny:

Tučné mléčné výrobky – sýry, jogurty, tvarohy, šlehačka, máslové krémy

Tučné maso – lojovaté hovězí, uzené maso, makrela, skopové, zvěřina, vnitřnosti, jitrnice, tlačenka, prejt

Sádlo, olej

Nadýmavé potraviny – luštěniny, zelí, květák, houby, kapusta, brokolice

Potraviny se slupkou, kůrkou, zrníčky a vlákninou – jahody, maliny, brusinky, datle, hroznové víno, mák, ořechy, kokos, cibule, česnek, pórek, kapusta, ředkvičky, okurka, paprika, rajče, kiwi, ostružiny, angrešt

Čerstvé a celozrnné pečivo – kynutá těsta, čerstvá vánočka, listové těsto a jiná tučná těsta

Přeslazené a konzervované potraviny

Dochucovadla a koření – hořčice, tatarka, kečup, majonézy, kari, chilli, paprika

Smažené pokrmy – hranolky, krokety

Vejce – pokud je součástí vaření, pak je vejce povoleno. Jako samostatný chod ale nikoliv. V případě potřeby zvolte raději bílek než žloutek.

Káva, čokoláda

Sycené vody

Velice individuální je snášenlivost mléka. Jako samostatný nápoj mléko není doporučováno. Pokud je však součástí přípravy zvoleného pokrmu, nemělo by činit problém. Každý organismus ale reaguje jinak. Zvolte raději nízkotučné mléko a vyzkoušejte sami, jestli vašemu tělu dělá dobře, nebo ne.

Z jakých potravin sestavit jídelníček při bezezbytkové dietě?

Snažte se ve stravování dodržovat pravidelnost. Ideální je naplánovat si 5–6 menších pokrmů denně, přičemž poslední konzumujte max. 2 hodiny před spaním. Součástí bezezbytkové diety je také správný pitný režim. Postačí 2–2,5 l tekutin denně. Solení je povoleno, ovšem jeho nadmírou si můžete uškodit. Nezapomínejte na pravidelnou konzumaci ryb 2–3 týdně. Při potížích s trávením přistupte k výraznějšímu mechanickému upravení pokrmů. Naučte se suroviny strouhat, případně mixovat. Každé sousto také výrazně pokousejte. Bezezbytková střevní dieta dovoluje tyto suroviny:

Co jíst?

Libové maso – hovězí, krůtí, kuřecí, vepřové, telecí, králík, netučné ryby, kvalitní šunka s minimálně 80 % masa

Nízkotučné výrobky – zakysané mléčné výrobky, olomoucké tvarůžky, sýry do 30 % tuku a jogurty pouze do 3 % tuku v sušině, tvaroh

Pečivo – starší vánočka, nekynuté pečivo, piškotové těsto

Sladkosti – rolády s marmeládou bez zrníček a slupek, odpalované a tvarohové těsto, tvarohové knedlíky, puding, piškoty

Těstoviny, rýže, kypřený knedlík, raději bramborovou kaši než brambory

Zelenina a ovoce bez slupek a zrníček, lepší je tepelně upravená. Čerstvé pouze banány, případně oloupaná a strouhaná jablka

Přiměřené množství soli, kmín, kopr, petrželová nať, citronová šťáva, vanilka

Voda, čaj, nesycené nápoje, ředěné ovocné a zeleninové šťávy

Proč a jak dlouho dodržovat bezezbytkovou dietu?

Především záleží na důvodech, kvůli kterým dietu dodržujete. Bezezbytková dieta je doporučována po operaci střev, před kolonoskopií, při chronickém i akutním onemocnění střev, Crohnově chorobě a jiných průjmových onemocněních. V případě, že se jedná o vážnější onemocnění střev, nebo pokud jste byli na operaci, drží se střevní dieta zpravidla 6 týdnů. Pokud máte plánovanou kolonoskopii, postačí dodržovat dietu pouze několik dnů před výkonem. Vždy by vám měl dát doporučení váš ošetřující lékař. Bližší informace můžete také nalézt na odborných lékařských webech, např. na Národním zdravotním informačním portálu, na Medicínském centru Praha, nebo ve specializovaných spolcích, např. Pacienti IBD.

Úskalí bezezbytkové diety

Většina pacientů při této dietě sníží svoji hmotnost. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že se jedná o dobrou dietu při redukci hmotnosti. Opak je ale pravdou. Dieta nedodává tělu potřebnou dávku vlákniny, vápníku a jiných vitaminů a minerálů. Proto je potřeba některé vitaminy, například vitamin C, uměle do těla doplňovat.

Bezezbytková dieta – recepty

Bramborové knedlíky plněné šunkou

Ingredience:

100 g vařených brambor

30 g krupice

¼ vejce

90% šunka

25 g rohlíku

5 g másla

prášek do pečiva

špetka soli

Postup: Brambory rozmačkáme na kaši, přidáme krupici, vejce, sůl a špetku prášku do pečiva. Vypracujeme těsto, do kterého zapracujeme rohlík pokrájený na malé kostičky. Na pomoučeném vále těsto rozválíme a nakrájíme na čtverečky. Do každého přidáme šunku a utvoříme malý knedlík. Vkládáme je do vroucí vody a povaříme tak dlouho, než knedlíky vyplavou. Po uvaření můžete knedlíky pomazat máslem.

Hovězí guláš

Ingredience:

hovězí maso

10 g rajského protlaku

15 g brambor

10 g másla

sůl

petrželová nať

kmín majoránka

hladká mouka

Postup: Hovězí maso nakrájíme na kostičky, osolíme a na sucho opečeme v hrnci. Poté zalejeme vývarem nebo čistou vodou, přidáme rajský protlak a koření. K poloměkkému masu přidáme syrové nastrouhané brambory. Na závěr guláš zahustíme moukou a zjemníme máslem.

Rizoto

Ingredience:

100 g libového masa dle chuti

120 g rýže

mrkev

10 g másla

sůl

petrželová nať

20 g strouhaného nízkotučného sýra na posypání

Postup: Maso pokrájíme na kostičky a bez tuku opečeme na pánvi. Přidáme mrkev a krátce ji opražíme. Maso s mrkví zalejeme vodou nebo netučným vývarem a dusíme do změknutí. Uvaříte rýži a následně ji smícháte s masem, mrkví a máslem. Na talíři můžete posypat petrželkou a sýrem.

Kuřecí prsa se špenátem

Ingredience:

kuřecí prsa

500 g baby špenátu

nízkotučná smetana na vaření

kousek másla

sůl

Postup: Kostičky kuřecího masa osolíme, osmažíme na másle a dusíme do změknutí. Spařený špenát následně přidáme k masu a zalijeme smetanou. Chvíli vše povaříme a necháme zhoustnout. Jako přílohu můžete zvolit těstoviny nebo bramborové noky.

Karbanátek s bramborovou kaší

Ingredience:

200 g mix hovězího a vepřového masa (poměr 1 : 1)

rohlík

mléko nebo voda na namočení rohlíku

vejce

sůl

majoránka

strouhanka

Postup: Rohlík namočíme v mléce nebo vodě. Maso, namočený rohlík, vejce, sůl a majoránku smícháme dohromady. Pokud je směs netvárná, můžeme dle potřeby přidat strouhanku. Tvarujeme malé karbanátky, které pečeme v troubě. Můžete je podlít vodou nebo zabalit do alobalu. Jako přílohu zvolte bramborovou kaši.

Palačinky s tvarohem

Ingredience:

250 ml mléka

120 g polohrubé mouky

1 vejce

sůl

Postup: Z ingrediencí vymíchejte těsto a na sucho upečte na teflonové pánvi palačinky. Podávejte s nízkotučným tvarohem, cukrem a banány.

Domácí ghí

Ghí je při bezezbytkové dietě výbornou alternativou ke klasickým tukům a olejům, které se při vaření standardně používají. Zkuste si jej vyrobit sami doma.

Ingredience: 500 g nesoleného másla

Postup: Máslo rozpusťte v hrnci se silným dnem a nechte jej bublat, prskat a pěnit. Dejte pozor, aby se nepřipálilo. Vzniklou nežádoucí sraženinu postupně odebírejte. Jakmile bude máslo čisté, nechte jej zchladnout. Přeceďte jej přes plátno a nechte v dobře uzavřené sklenici. Takto vám ghí vydrží až několik měsíců.