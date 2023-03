Zvládněte jarní úklid ve zdraví: Na tohle si dejte při gruntování pozor!

Úrazy při úklidu: Jak jim předejít?

Kam nedosáhneme, tam si pomáháme tím, co máme zrovna po ruce. Snadno se tak stane, že při utírání poliček spadnete z rozviklané židle. V lepším případě to odnesete zhmožděninami, v tom horším zlomeninou. Než někam vylezete, ujistěte se, že máte stabilitu, a hlavně nespěchejte. Většina úrazů se děje doma, a to kvůli zbrklosti a únavě. Nesnažte se stihnout vše během jednoho dne, ale rozdělte si úkoly do několika dní.