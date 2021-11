Pauhofová, Vlasáková, Bendová: Slavné české ženy milují zajíčky

Mít ve středním i pokročilém věku mladšího partnera je už dnes docela běžné. Randění se zajíčky se rozmohlo i mezi českými celebritami, a často jde o vážné vztahy. Například Táňa Pauhofová (38) si svého o deset let mladšího partnera před několika dny vzala. Kdo další má mladšího muže?

Táňa Pauhofová a Jonatán Pastirčák S o deset let mladším Pastirčákem se Táňa Pauhofová (38) dala dohromady ve Slovenském národním divadle v roce 2018. Půvabná Slovenka má za sebou už vícero vztahů, které, jak je zřejmé, nakonec nevyšly. Osm let žila s hercem Tomášem Maštalírem, pak necelý rok randila s tanečníkem Danielem Antálkem a dva roky s podnikatelem Martinem Vaľovským. Vztah se zvukovým technikem a skladatelem Jonatánem je ale zřejmě to pravé ořechové, což dokazuje i fakt, že se za něj podle slovenského deníku Plus Jeden děň herečka před pár dny vdala, svatbu však před médii utajila. Páru nevadí, že je mezi nimi deset let rozdíl. Co prozradila Táňa Pauhofová? Podívejte se na video:

Lenka Vlasáková a Jan Dolanský Herečka Lenka Vlasáková (49) a její o šest let mladší herecký kolega Jan Dolanský nejsou mezi slavnými páry žádným překvapením. Žijí spolu totiž již dlouhých dvacet let a vychovávaní spolu čtyři děti. Se svatbou ale pár léta otálel, i když oba v médiích přiznali, že za těch 19 let do svatby proběhlo žádostí o ruku hned několik. Nakonec do toho praštili až loni v létě, a to téměř ze dne na den. „V pondělí jsme se rozhodli a ve čtvrtek nebo v pátek jsme se vzali. Bylo to rychlé. Ono taky nebylo kvůli pandemii moc co dělat, že," uvedl herec. Svatba proběhla v kruhu rodinném na zámku Křinec po 19 letech vztahu. Lenku Vlasákovou teď můžete vidět v novém filmu Kurz manželské touhy.

Vendula Pizingerová a Josef Pizinger Na velký věkový rozdíl mezi partnery byla Vendula Pizingerová zvyklá už u svého prvního manžela. S hudebním skladatelem Karlem Svobodou ji totiž dělilo třiatřicet let. Pouhé dva roky od Svobodovy tragické smrti se Vendula vdala znovu, tentokrát za o šest let mladšího Patrika Auše. Vztah ale vydržel pouhé tři roky a skončil rozvodem. Poté Vendula zabrousila do ještě mladších řad, až našla lásku v náručí syna její kamarádky. Třetí manžel Josef Pizinger je o šestnáct let mladší, pár však vypadá spokojeně a vychovává spolu krom Vendulina syna Jakuba i jejich společného syna Pepíčka.

Alice Bendová a Michal Topol Alice Bendová (48) procházela velmi těžkým obdobím, když zjistila, že ji její manžel, otec jejich dvou dětí, Václav Benda podvádí. Útěchu našla až v náruči o dvanáct let mladšího Michala Topola, který se role utěšovatele ujal se ctí. Nešlo totiž o pouhý flirt nebo nezávaznou náplast na nevydařené manželství, ale o vztah, který přetrval. Michal si totiž oblíbil i děti Alice Bendové, což herečku přesvědčilo, že on je ten pravý. Že udělala dobře, o tom svědčí i fakt, že ji Topol téměř před rokem požádal o ruku. „To ti to trvalo, ty můj blboune nejapnej. A nejsi vůbec romantik, ale ten prstýnek je pohádkovej a náramnickej. Tak přátelé, já jsem na mladý kolena zasnoubená," napsala Bendová na sociálních sítích. Svatba se zatím nekonala, herečka však pilně hubne do šatů.

Marie Rottrová a Milan Říha Zpěvačce Marii Rottrové by její věk opravdu nikdo nehádal. Její partner je sice o šestnáct let mladší, ale díky zpěvaččině mladistvému vzhledu není věkový rozdíl tak patrný. Že svoji lásku myslí pár skutečně vážně, se potvrdilo v roce 2016. Tehdy totiž Marie Rottrová řekla Milanovi Říhovi své ano a on se tak stal jejím třetím manželem v pořadí.

Bára Basiková a Petr Polák Zpěvačka Bára Basiková má pro strach opravdu uděláno. Nejenže si našla o patnáct let mladšího muže, navíc se nebála si ho vzít a ve věku, kdy jiné ženy už mají dospělé děti, s ním otěhotněla. V šestačtyřiceti letech tak k odrostlým dvojčatům porodila syna Teodora a vše vypadalo v pohodě. O nějaký čas později sice v manželství proběhla krize, nakonec ale pár situaci ustál. Bohužel po čase se krize vrátila a tentokrát už byla tak veliká, že se Basiková s Polákem před třemi lety rozvedli.

Lucie Bílá a Radek Filipi Lucie Bílá tvrdí, že jí trvalo dva roky, než podlehla svému novému partnerovi, o sedmnáct let mladšímu Radkovi Filipi. Jakmile ale zveřejnila svůj vztah, pěla na svoji novou lásku samou chválu. „Mám nádherného, hodného, laskavého muže, o kterého se můžu opřít. Nejsem sama, jsem šťastná, nosí mě na rukou, a to opravdu, protože má dva metry," říkala zpěvačka. Její přítel se do médií příliš vyjadřovat nechtěl. „Já tady nejsem určitě na nějaké rozhovory a rozhovory dávat nechci a asi nebudu. Ale co bych říci mohl, je, že jsem tady od toho, abych chránil ten náš český poklad," uvedl partner Lucie Bílé.

Hana Gregorová a Ondřej Koptík Rekord ve věkovém rozdílu mezi partnery momentálně drží Hana Gregorová a Ondřej Koptík. Dělí je celých dvaatřicet let! Koptík kvůli herečce opustil rodinu se dvěma dětmi a Gregorovou dokonce kdysi požádal o ruku s diamantovým prstenem v hodnotě víc jak 100 tisíc korun. Herečka celou situaci brala s humorem. „Jak se říká, když už do pekla, tak na mladém koni," sdělila tehdy. Pár místo svatby prošel několika dramatickými rozchody, které hojně propírala média, nakonec se ale ukázalo, že bez sebe nedokážou žít. Herečka prodala většinu svého majetku v Čechách a odstěhovala se do Maďarska, kam ji následoval i Koptík.