Pojem bílá košile zní možná na první dojem trochu nudně, pravdou ale je, že tento kousek oblečení by vám rozhodně neměl chybět v šatníku. Hodí se totiž naprosto ke všemu!

Bílá košile a džíny je nesmrtelná klasika

Pokud jste doposud byla zvyklá nosit bílou košili pouze ke kostýmku do práce, je na čase to změnit. Bílou košili či halenku si totiž můžete vzít i na party, do kina, na schůzku či na odpolední kávu. Nosit se dá na spoustu způsobů!

Obléct ji můžete klidně i k roztrhaným džínám, přes ni natáhnout koženou bundu a máte skvělý model. Jestli košili zastrčíte do kalhot a vykasáte, nebo ji necháte venku, je jen na vás. Pokud chcete, aby působila ležérnějším dojmem, můžete ji také zapnout jen na pár knoflíků a v pase zavázat na uzel. Nebo si alespoň vyhrňte rukávy a hned nebude působit tak usedle.

Bílá klasika

Pokud potřebujete působit společensky elegantně, ke košili, kterou zapnete až ke krku, můžete obléct klasické cigaretové černé kalhoty či sukni se zvýšeným pasem. V tom případě si košili zastrčte dovnitř. Někde na půl cesty mezi ležérním a usedlým vzhledem je bílá košile v kombinaci s tmavými džínami a sáčkem. Je-li vám zima, vyzkoušejte přes košili třeba pulovr s výstřihem do V.

Pánská bílá košile

Jestli nemáte bílou košili ve svém šatníku vy, zkuste partnerovu skříň. Oversized oblečení je in a jeho košili můžete buď nosit volně s rozepnutými knoflíčky tak, že odhalíte rameno, nebo přepásanou páskem jako šaty.

Podívejte se na video, jakým způsobem se dá nosit bílá košile: