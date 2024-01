Bílá magie vás může ochránit! 9 jednoduchých rituálů, které fungují

Část 1 / 9



Kouzlení s bílou magií I když budete tvrdit, že na žádnou magii nevěříte, možná čas od času použijete něco, co prostě magické je. Věříte na padající hvězdu, na zázračné účinky úplňku a na Velikonoce pletete pomlázku nebo se jí necháváte vyšlehat. Zkuste se naučit některé další rituály, které ve vás probudí sílu, jež vás ochrání před negativními lidmi i energiemi. Musíte se ale zcela otevřít, jinak to nebude fungovat. Cílené kouzlení bílé magie byste neměli vykonávat v úterý a pátek, nejpříznivější den je sobota. Ideální dobou pak hodina po východu slunce, pravé poledne a půlnoc. Za mimořádně příznivé dny pro praktiky bílé magie jsou považovány: Velký pátek, Velikonoce, Nanebevzetí, Letnice, svátek sv. Michaela, Vánoce, postní dny. Afirmace Afirmace jsou opakující se pozitivní věty, díky nimž získáte to, co jste si předsevzali. Jsou to takzvaná kouzla myšlenek. Nejstarší afirmací je modlitba a uzavírající slovo „amen“. Znamená doslova: Ano, tak se stane. Patří mezi čisté formulace, kterých se nemusí bát vůbec nikdo. Velmi účinná je dále metoda, kdy znásobujete sílu afirmace mentálním a energetickým způsobem. Spočívá v tom, že si své cíle a požadavky napíšete na papír ve formě spirály, text pak přiložíte textem dolů do výše žaludku na solar plexus a krouživým pohybem ruky zleva doprava nad spirálou propojujete tahle přání s vaším energetickým tělem.

Pokračování 2 / 9 Amulety Jsou to obranná znamení, která se obvykle nosí jako přívěšek. Množství amuletů je nepřeberné, u nás se nejčastěji nosí křížek, ovšem patří k nim také symboly jednotlivých znamení zvěrokruhu. Jako amulet lidi nosí nejčastěji právě hvězdné znamení, v němž se narodili, i když silnou ochranou je spíše znamení ascendentu. Amulet může být také úlomek korálu, který je považovaný za kouzelný prostředek proti zlu. Dále se jako amulety používají skleněné koule, kameny, perly, zuby, drápky zvířat, usušený čtyřlístek a podobně. Proto je amuletem i přívěšek ve tvaru čtyřlístku, kotvy a tak dále. Amulety byste měli nosit na krku na řetízku, ale i v peněžence či na svazku s klíči. Aby byl amulet účinný, je nutné jej časem „dobít“, například pod tekoucí vodou.

Pokračování 3 / 9 Čtení pozpátku Když budete číst pozpátku, zlomíte tím jakékoli kouzlo. Tedy pokud znáte kouzelný výrok, který je proti vám namířen. Pak ho řekněte pozpátku. Kouzlo posílíte, když se při tom budete pohybovat nebo budete provádět další rituál, například vykuřování.

Pokračování 4 / 9 Doteky Dotýkáním můžete na jedné straně získat a načerpat energii, na druhé straně přenášet energii na ostatní. Při doteku podvědomě vnímáme tenhle tok energie, proto s některými lidmi vyhledáváme tělesný kontakt, zatímco s druhými si raději ani nepodáme ruku. Existují i nepřímé magické doteky. K ovlivnění osob nebo prostor se používají doteky s předměty. Než třeba někam vstoupíte, pohladíte kliku u dveří, abyste předem získali kontakt s tím, za kým jdete. Můžete se dotýkat zdí, položit ruku na Bibli nebo fotografii lidí.

Pokračování 5 / 9 Kořeny stromů Kořeny stromů v sobě skrývají sílu, která se v bílé magii považuje za zastrašující prostředek proti čarodějnicím a dalším bytostem, které jsou spojené s přírodou. Pokud chcete zničit stinné energie těchto bytostí, spalte venku část kořene, kouř je odnese pryč. Vykouřit můžete i byt. Buďte ale opatrní, stačí šalvěj, pryskyřice nebo kousky dřívek zapálených třeba v kovové misce. Do kameninové nádoby vložte šalvěj, pryskyřici nebo dřívko, na chvíli je zapalte a pak hned uhaste. Měli byste z domu vyhnat všechny zlé síly. Negativní energii odeženou taky části kořenů či suků, které postavíte před dům jako strašáky.

Pokračování 6 / 9 Koupele Koupele slouží nejen k tomu, abyste ze sebe smyli špínu, ale taky k duševní očistě. Měli bychom čas od času provádět rituální koupele, kdy ze sebe odstraníme vše špatné, co na nás během dne ulpělo. Pro takovou koupel by voda měla mít o trochu vyšší teplotu, než je teplota našeho těla – abyste na dotek pociťovali teplo, ale ne horko – a jediná přísada, kterou do vody dáte, bude polévková lžíce mořské soli. Slaná voda totiž očistí vaše astrální tělo. Dobré také je, když si při koupeli zapálíte svíčky a dáte je vedle vany.

Pokračování 7 / 9 Křišťálová koule V bílé magii se používá k tomu, abyste izolovali sílu osoby, která dělá něco špatného. Ještě než tohle kouzlo použijete, měli byste mít jistotu, že zlo skutečně vychází od té či oné konkrétní osoby. Pak čtvrt hodiny omývejte kouli pod tekoucí vodou, poté ji položte na bílý šátek. Sedněte si před ní, zavřete oči a myslete na dotyčnou osobu. Jakmile ji jasně uvidíte, vezměte kouli a projektujte do ní obraz té osoby. Pak položte kouli do džbánu s vodou, nechte ji tam, až mezi vámi a onou osobou vznikne shoda.

Mravenci Ano, i mravenci jsou součástí bílé magie, tedy mohou být. Jakmile někde potkáte mravence, který něco nese, seberte ho a zavřete do krabičky. Tou pak třeste a opakujte: „Tvoje tíha na mě a moje tíha na tebe." Pak krabičku otevřete a mravence pustíte ven. Pokud mravenec při tomto aktu upustil to, co nesl, kouzlo působí a vy pak budete zatíženi „jen" malým mravenčím břemenem. Když položíte ochranné amulety do mraveniště, získají mimořádnou sílu – měly by tam ale ležet tak dlouho, než nad nimi vyjde a zapadne slunce (aspoň jeden den).

Prstýnky Prsten je symbol věčnosti, kruh bez konce a začátku. Prsteny, které na sobě mají symbol planety nebo měsíčního kamene (magické kameny), zajišťují ochranu před silami, jimž jsme vystaveni každý den při setkávání se s mnoha lidmi. Když nosíte prsten na levém malíčku, bude střežit vaši duševní sílu, na levém prsteníčku spojuje srdce a duši a posiluje vaše emoce. Prsten zavěšený na řetízku kolem krku vás chrání před zlem a zlými pohledy lidí. Prsten může navíc fungovat jako kyvadlo, díky němuž získáte odpovědi na své otázky.