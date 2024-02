Biologické hodiny: Kdy vstávat, pracovat nebo hubnout, aby to opravdu mělo smysl

Podle učení starých Číňanů se během dne naše tělo mění. Každý orgán je aktivní v určitou dobu, jindy „spí“ a neměli bychom ho zatěžovat. Například infarkt nás dost pravděpodobně přepadne kolem poledne. Alespoň to tvrdí statistiky. Naopak žlučník nás potrápí spíš v noci. Čím to je? V tuto dobu jsou totiž zmíněné orgány aktivní a pracují na plné obrátky. Za své problémy si z velké části můžeme sami. Svým způsobem života, hektičností a neustálým honěním se za něčím jsme přestali vnímat, o co si naše tělo říká. Únavu přebijeme litry kávy, hlad zaženeme cigaretou a v době, kdy bychom měli být v klidu, se bavíme s přáteli u alkoholu. Zkrátka často jdeme proti svým biologickým hodinám. To se pak někde projeví a tělo řekne STOP!

Co jsou biologické hodiny

Je to doba, kdy je konkrétní orgán našeho těla aktivní, nebo naopak odpočívá. Když je v klidu, měli bychom mu ho opravdu dopřát a nezatěžovat ho. Podle čínské medicíny se 24 hodin rozděluje na 12 částí (po dvou hodinách). Ke každé patří jeden orgán našeho těla. Ten je právě ve své hodině nejaktivnější. Naopak po dalších 12 hodinách tento orgán odpočívá. Jak to poznáme? Mění se naše tělesná teplota, dech i krevní tlak, fyzická i psychická výkonnost stoupá nebo klesá.

1–3 hodiny

Čas, kdy bychom měli odpočívat. Mozek je v útlumu. Pokud zrovna nemůžete spát, například musíte řídit auto, buďte velice opatrní. V tuto dobu se aktivují játra, a tak bychom je neměli zatěžovat. Nejezte, raději ani nepijte, a už vůbec ne alkohol, kávu nebo něco tučného.

3–5 hodin

Časně ráno se probouzejí plíce. Proto astmatiky může přepadnout záchvat, budí se i kuřáci, lidé se záněty dýchacích cest. Přepadávají nás také úzkosti a obavy. Dá se říct, že děláme „z komára velblouda“.

5–7 hodin

Do aktivity se dostává tlusté střevo. A tak je dobré ho vyprázdnit. Zvyšuje se krevní tlak a zrychluje se tep. Tělo se připravuje na nový den. Je dobré si v tuhle dobu navyknout vstávat, protože pak budeme čilejší, než když si přispíme. Probouzejte se pokud možno pomalu, nespěchejte, snažte se být v klidu. Je dobré hodně pít. Vhodný je teplý čaj.

7–9 hodin

Hodina žaludku. Dejte si teplou sprchu, trochu se protáhněte a dejte si snídani. Žaludek teď přijímá živiny, proto si dopřejte vitaminy, hodí se užívat léky. Začíná pracovat i psychika. Jestli vás tedy čeká nějaká schůzka, domluvte si ji na devátou ranní.

9–11 hodin

Mozek pracuje na plné obrátky. Co se teď naučíte, to si budete dobře pamatovat. Zvládnete i náročnější úkoly, psychicky víc vydržíte. Vládu přejímají slinivka a slezina, proto nepijte alkohol. Dopoledne si můžete zamlsat, protože teď tělo stráví sladké. Dopřejte si ovoce nebo med.

11–13 hodin

Aktivuje se srdce. Nezatěžujte se a nepřejídejte se. K obědu si dejte raději lehčí jídlo a nepřehánějte to s kávou. Můžete být trochu v útlumu, tak pozor na úrazy. Pokud můžete, dopřejte si kolem jedné hodiny krátký spánek.

13–15 hodin

Brzké odpoledne je čas pro tenké střevo. Energii teď vydáváme na trávení. Možná se budete cítit trochu unavení a nepozorní, věnujte se tedy jednodušším úkolům. Zuby nejsou tak citlivé, proto se vydejte k zubaři.

15–17 hodin

Naše energie stoupá. Práce vám půjde od ruky, také se vám bude dobře sportovat. Začíná pracovat močový měchýř, proto mu dopřejte dostatek tekutin. Teď je rovněž vhodná doba na vydatné jídlo.

17–19 hodin

Probouzejí se a čistí se ledviny. Proto je nezatěžujte tuky, kávou, alkoholem, cukrem nebo solí. Snažte se vyhýbat stresu, pijte čistou vodu nebo čaj. Lehkou večeři podávejte kolem 19. hodiny.

19–21 hodin

Teď se vám bude dobře povídat, můžete se bavit s přáteli, je to doba vhodná pro rodinné sešlosti, návštěvu divadla nebo na koncert. Srdce a krevní oběh pracují na plné obrátky, a tak dobře působí antibiotika a účinkují masti proti bolestem. Kolem deváté večer se zlepšuje i paměť, takže se vám bude dobře učit.

21–23 hodin

Organismus se ukládá ke spánku, proto odpočívejte. Nedělejte nic, co vás nabudí. Už nejezte, nepijte kávu, ale snažte se relaxovat. Poslouchejte třeba uklidňující hudbu a nejpozději v jedenáct večer jděte spát.

23–01 hodina

Začíná pracovat žlučník. Teď jsme citlivější na bolest, a tak jestliže máte se žlučníkem problémy, můžete se v tuhle dobu budit, stejně jako ti, které bolí třeba zub. Tělo se snaží nabrat energii. Dopřejte mu čas pro regeneraci. Pozor, může vás zmást změna času. Teď v zimě platí ten, který je uvedený v našem přehledu. V létě ale musíte jednu hodinu přičíst.