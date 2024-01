Bizarní podívaná! Ikona generace Z to schytala za model na Zlatých glóbech 2024

Billie Eilish se stala jedním z nejdiskutovanějších lidí na sociálních sítích, a to díky svému vystoupení během vítězné noci na Zlatých glóbech 2024. Společně se svým bratrem Finneasem O'Connellem si zpěvačka a skladatelka připsala trofej za nejlepší původní píseň za skladbu "What Was I Made For?" z filmu Barbie. Udílení cen proběhlo v honosném prostředí hotelu Hilton v Beverly Hills.

Komentovaná byla nejen zpěvaččina děkovná řeč, ale také její výrazný outfit navržený Willym Chavarriem, který odkazoval na školní uniformy. Hvězda zazářila v hranatém, oversized černém blejzru, který kombinovala s béžovou skládanou sukní. Celkový dojem pak podtrhly černé podpatky Mary Jane a šperky od Anity Jo.

Ve své dojemné děkovné řeči pak Eilish prozradila, jak v temném období svého života napsala vítěznou píseň s nadějí, že pomůže ostatním v jejich vlastních obtížích. "Před rokem nám byl promítán film a já byla velmi nešťastná a v depresi. Psaní této písně mě trochu zachránilo," uvedla. "O rok později jsme tady a je to opravdu neskutečné. Cítím se neuvěřitelně šťastně a vděčně. Děkuji, to znamená svět," doplnila zpěvačka po boku svého bratra.