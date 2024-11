8 tipů, jak nenaletět obchodníkům v rámci Black Friday

Přichází konec listopadu sea v televizi, internetu, emailu i rádiu je téměř každá třetí reklama zaměřená na výhodné nákupy v rámci slevové akce Black Friday. Jako každý rok se ale obchodníci snaží ze zákazníků vytřískat co nejvíce peněz, proto byste měli být na pozoru. Poradíme vám, na co si při nákupech dávat pozor, abyste nenaletěli a místo úspory jste spíše neprodělali.

Listopad není jen měsícem, kdy padá listí. Zhruba od roku 2011 padají v České republice také každoročně ceny nejrůznějších výrobků a služeb. Obchodníci nabízejí zákazníkům elektroniku, oblečení, nábytek, drogerii a hračky za super výhodné ceny. Někteří lákají na slevy až 80 % a další zajímavé benefity. V ČR se Black Friday akce konají po dobu několika týdnů. Každý obchodník si sám volí termín akce a její délku.

Většina tohoto slevového šílenství se dnes odehrává na internetu. A právě tento kybernetický prostor je velice nebezpečný a nese s sebou mnoho nástrah. Zákazník musí být při svých internetových nákupech velice obezřetný a všímat si každé nástrahy. Férové jednání a správné zákaznické podmínky v České republice kontroluje Česká obchodní inspekce. Ta v loňském roce odhalila více než 240 případů nekalých obchodních praktik v online prostoru. V oblasti slev pak narazila na 816 porušení pravidel, která jsou stanovená zákonem.

Nejste si jisti, jestli je eshop, kde chcete nakupovat, bezpečný? Podívejte se na seznam rizikových eshopů, který pravidelně aktualizuje Česká obchodní inspekce. Najdete na něm aktuálně kolem 150 online obchodů.

Výhodný a bezpečný nákup v 8 krocích

1. Plánujte své nákupy s předstihem

Tato strategie je úplně jednoduchá. Zkuste se co nejdříve zamyslet nad tím, co byste si vlastně chtěli koupit. Výrobek si vyberte a průběžně se dívejte, za jakou cenu se běžně prodává. Díky tomu pak budete schopni posoudit propagovanou slevovou akci, až skutečný Black Friday přijde.

Obchodníci často prodejní cenu uměle navyšují, aby následná výše slevy byla pro zákazníka atraktivnější. Může se proto stát, že v rámci Black Friday nakoupíte za minimální nebo žádnou slevu, aniž byste o tom věděli. Česká obchodní inspekce dokonce narazila na výrobky, které se v rámci slevy prodávaly za vyšší ceny než při běžném prodeji.

Pro srovnání cen můžete použít také cenový srovnávač Heureka, kde dole na stránce vidíte historii vývoje cen. Podobně funguje také Hlídač shopů.

2. Nevěřte slevovým nálepkám

Obchodníci v rámci nejrůznějších slevových akcí používají mnoho označení a nálepek, které mají v zákazníkovi evokovat extrémní slevy (například trvale nízká cena, cenová bomba, naše cena a mnoho dalších). Neskočte jim na špek a raději sami zjistěte, jakou nálepku by výrobek měl mít podle vás.

3. Srovnávejte prodejní nabídky

Máte zboží v košíku a chcete přejít k pokladně? Ještě se zastavte a dejte si na čas. Podívejte se také na jiné eshopy a prodejce, kteří výrobek nabízejí. Nebylo by možná velkým překvapením, kdybyste právě nakupovali se slevou 70 %, zatímco jiný prodejce by zboží nabízel se slevou 30 %, ale i přesto by u něj zboží bylo levnější. I v tomto případě se jedná o nekalou obchodní praktiku prodejců, které se říká „FAKE slevy”.

Víte, jak probíhá Black Friday v USA? První slevy se objevují vždy čtvrtý pátek v listopadu. Letos je to tedy 29. 11. 2024. Akce probíhají jak v kamenných obchodech, tak v online prostoru. Ten, kdo upřednostňuje osobní nákup v prodejně, musí většinou vystát několikahodinovou frontu před dveřmi obchodu. Fronty se začínají tvořit dokonce den předem. Některé obchody otevírají kvůli Black Friday už v časných ranních hodinách. Bohužel je slevové šílenství v USA takové, že se o zlevněné zboží vedou někdy až fyzické boje. V minulém roce Američané v rámci Black Friday utratili zhruba 30 miliard dolarů, přičemž asi jedna třetina nákupů proběhla v online prostoru.

4. Po průzkumu trhu nakupujte co nejdříve

Jakmile budete vědět, co a kde chcete koupit, s nákupem příliš neotálejte. Na větší slevu spíše nedosáhnete a riskujete, že zboží za dobrou cenu koupí někdo před vámi. Obchodníci mohou mít v akci pouze několik posledních kusů a velkou slevou si kladou za cíl přilákat co nejvíce zákazníků do obchodu. A víte proč? Upoutají-li vás produktem za skvělou cenu, existuje velká šance, že si u nich koupíte i něco dalšího, co jste původně nechtěli.

5. Nakupujte raději v eshopech

Nákupy v eshopech s sebou nesou hned několik výhod:

Zboží můžete vrátit do 14 dnů od jeho obdržení. Odstoupení od smlouvy je jednoduché.

od jeho obdržení. Odstoupení od smlouvy je jednoduché. Máte dostatek času na srovnání nabídek napříč celým internetem. Na nákup se můžete lépe připravit.

napříč celým internetem. Na nákup se můžete lépe připravit. Prodejci musí na svém webu povinně uvádět cenu, za kterou bylo zboží nabízeno za posledních 30 dnů před publikovanou slevou . Výši slevy ale většinou počítají z vyšší částky – doporučené maloobchodní ceny. Nevěřte tak konečné výši slevy, ale sledujte výslednou cenu.

. Výši slevy ale většinou počítají z vyšší částky – doporučené maloobchodní ceny. Nevěřte tak konečné výši slevy, ale sledujte výslednou cenu. Platba může proběhnout bezpečně přes platební brány nebo ve většině případů také na dobírku.

Dejte si ale také pozor na hrozby, které s nákupy online souvisí:

Pokud prodejce nabízí zajímavou slevu výměnou za vaše osobní údaje , buďte obezřetní. Své údaje vyměňujte za slevový kód jen v tom případě, pokud jste si jisti, že nebudou nijak zneužity.

, buďte obezřetní. Své údaje vyměňujte za slevový kód jen v tom případě, pokud jste si jisti, že nebudou nijak zneužity. Nakupujte jen u ověřených prodejců, kteří mají dobré hodnocení zákazníků. Dejte si pozor na cizí domény a URL adresy, které se velice podobají velkým online nákupním galeriím. Web my měl mít na začátku adresy https://.

kteří mají dobré hodnocení zákazníků. Dejte si pozor na cizí domény a URL adresy, které se velice podobají velkým online nákupním galeriím. Web my měl mít na začátku adresy https://. Nevěřte všemu, co vám do emailu dorazí. Pozor na falešné a klamavé emailové kampaně či nabídky. Srovnávejte s konkurencí.

či nabídky. Srovnávejte s konkurencí. Ověřte si podmínky a ceny doručení, možnosti vrácení zboží a reklamace. Nejsou tady v rámci Black Friday nějaké anomálie?

Nejsou tady v rámci Black Friday nějaké anomálie? Plaťte na dobírku nebo jen přes ověřené a certifikované platební brány.

6. Zjistěte, jaké jsou podmínky dopravy

Dejte si pozor na podvodné eshopy, které účelně v rámci velkých slev navyšují ceny dopravy. Jejich strategií je vydělat co nejvíce peněz právě na dopravě. Dobře se také podívejte, jestli vám eshop automaticky neúčtuje poplatky za balné nebo pojištění balíčku. Tyto volby by měly být v kompetenci zákazníka a neměly by být do ceny automaticky započítávány.

Sledujte také termíny doručení. Vždy byste při objednávce měli vědět, kdy vám zboží bude doručeno.

7. Nepodlehněte tlaku

Při nákupu nikam nespěchejte a pořádně si jej rozmyslete. Pokud se vám na eshopu odpočítává čas, kdy můžete nakupovat se slevou, pak zbystřete. Tímto obchodním trikem se vás prodejci snaží dostat do časové tísně, abyste svoji objednávku bez váhání a velké pozornosti hned odeslali. Říká se tomu impulsivní nákup. Je proto na vás zjistit, kde je zakopaný pes, a dát si pozor, abyste nákupem v tomto obchodě neprodělali.

8. Sledujte kvalitu zboží

Pozorně si čtete všechny popisy a parametry zboží. Nejedná se o použité zboží? Nebo zboží, které se vrátilo po reklamaci a opravě znovu do prodeje? Možná kupujete poslední model elektroniky, u níž už dnes nenajdete odpovídající aktualizaci softwaru a aplikací.