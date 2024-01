BLANKA (43): Žiju ve zlaté kleci. Nic neumím, ale doma se nudím

S Vláďou jsem se poznala, když jsem chodila na gympl. Líbilo se mi, že je starší a vyzrálejší než kluci z řad mých vrstevníků. Brzy jsem otěhotněla a ze školy odešla. Partner byl ale dobře zajištěný a věděla jsem, že mě i s dítětem zabezpečí, takže jsem si s tím vůbec nelámala hlavu.

ZNOVU TĚHOTNÁ

Do školy už jsem se nevrátila. Než mi totiž skončila mateřská, přišla jsem opět do jiného stavu. V tu dobu mě Vláďa požádal o ruku a já byla v sedmém nebi. Brzy následovala svatba, kdy se mi v šatech rýsovalo těhotenské bříško. Rodičům se sice nejdřív nelíbilo, že nemám ani maturitu, ale věděli, že je o mě dobře postaráno, a Vláďa jim navíc finančně dost vypomáhal, takže jim to zase tolik nevadilo.

Žila jsem si jako v pohádce. Nic mi nechybělo a doma s dětmi jsem byla spokojená. Jak mi končila mateřská, začala jsem přemýšlet, co dál. Neměla jsem ale žádné pořádné vzdělání a nic jsem neuměla. Vůbec jsem si nedovedla představit, že bych nastoupila někam do práce. Můj muž si to navíc ani nepřál. Přesvědčoval mě, že je to zbytečné, protože máme peněz dost. Děti ale odešly do školy a já se doma nudila. Chtěla jsem chodit aspoň do fitka nebo někam mezi lidi. To se ale Vláďovi nelíbilo. Prý můžu cvičit doma, máme přece posilovnu. Říkal, že se můžu zabavit uklízením a vařením. Jenže to mě už vážně neuspokojovalo.

DOVOLIL MI UKLÍZET

Doma jsem se začala cítit jako ve vězení a s Vláďou jsme se kvůli tomu dost hádali. Chtěla jsem nastoupit do práce, ale shazoval mě, že nic neumím a nikde mě nezaměstnají. Nakonec mi dovolil práci uklízečky. Nikdo nechápal, proč jdu dělat takovou podřadnou činnost, když nemusím. Ale mě to těšilo. Měla jsem konečně pocit, že můžu alespoň chvíli svobodně dýchat a za své vydělané peníze si koupit cokoli chci, aniž bych se musela o něco prosit manžela.

BLANKA (43), KARLOVY VARY

