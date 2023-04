BLAŽENA (36): Kvůli sociálním sítím se máma změnila k nepoznání a stydím se za ni

BLAŽENA (36): Kvůli sociálním sítím se změnila k nepoznání Sociální sítě jsou dobrým sluhou, ale zlým pánem. Své o tom ví i Blažena, která si dělá starosti o svou mámu. Ta se po rozvodu s jejím otcem hodně změnila a navíc ji začala využívat kvůli popularitě na sociálních sítích.

S mámou mám vztah jako na houpačce. Pár let jsme v pohodě, další období jsme schopné si zavolat jednou začas. Je to tím, že obě cítíme jisté křivdy, a dělá nám potíže je vytáhnout a jednou provždy uzavřít. A pak stačí nějaká nevhodná zmínka, a ta druhá se na delší čas stáhne.



Jsem jedináček a byla jsem tátova holčička. Ten by se pro mě rozkrájel, před mámou a jejími přísnými tresty se mě zastával. Kolikrát se právě kvůli mně dokázali rodiče pohádat do krve. Máma pak byla schopná se mnou třeba i týden nemluvit. Táta byl kliďas, kterého nic nerozhodilo, rodinný, přátelský typ. Máma jeho pravý opak, věčně musela něco řešit, věčně nespokojená.

Odvahu pro rozchod s tátou, který ji rozčiloval každou maličkostí, ale neměla. Jak po jeho smrti řekla: „Bylo pohodlné neřešit peníze.“ Otec odešel před rokem, rychle, nečekaně. Že trpí těžkou chorobou, se odhalilo až ve chvíli, kdy byla nemoc v konečném stadiu.

Máma to od začátku nesla docela statečně. Říkala, že konečně má možnost splnit si sny, konečně jí nikdo v ničem nebrání. Kalendář najednou měla nabitý, už jí nezbýval čas, aby se přišla podívat za vnoučaty. Přijala jsem to jako fakt, byla jsem vlastně ráda, že si našla nějaký smysl života – cestovala, jezdila po lázních, hubla.

To ale nebylo všechno. Vůbec jsem netušila, že se zapsala na řadu seznamek, že si založila několik účtů na sociálních sítích a tam přidávala kdeco. Upozornila mě na to sousedka, její spolužačka ze školy. Vůbec nevěděla, jak mi to podat, ale stála si za tím, že bych o tom měla vědět. Zvlášť když se moje rodina stala součástí toho, co v enormním množství přidávala na internet. Došlo mi, že proto mi obden psala, co děláme, ať pošlu foto mých synů.

Všechno tohle jsem našla právě na jejím profilu. Nejhorší ale byly ty popisky – prezentovala se jako nejlepší babička pod sluncem. A hned vedle snímků roztomilých vnuků připojovala svoje fotografie, tu s výstřihem, tu v minisukni… Když jsem jí volala s tím, že se mi to nelíbí, ať fotky mojí rodiny stáhne, vysmála se mi a obvinila mě z toho, že jí závidím, kolik fanoušků má.

V tomhle jsem úplně bezmocná, pokud ji nechci udat za zneužití fotografií. Teď už tam dává fotky jen zpovzdáli – zrovna se právě kvůli tomuto nebavíme – sleduji, jak každý druhý měsíc randí s někým jiným a neváhá o tom podrobně informovat. Asi se nemůže popasovat s věkem, potřebuje ujištění, že pořád za něco stojí… Ale přiznám se, že se za ni stydím, tohle chování bych pochopila u dvacetileté slečny, ale ne u více jak padesátileté ženy.