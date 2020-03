Blíženci si rádi osvojují nové věci, jde o znamení, které se rádo a celý život učí. Podle horoskopu se s ním rozhodně nebudete nudit, umí prožít dobrodružství i na cestě k popelnici, kam jde s odpadky. Neustále žasne nad zázraky, které mu život přináší – a stejnému přístupu naučí vás i vaše děti.

Blíženci: 22. května – 21. června

Vládnoucí planeta: Merkur

Živel: Vzduch

Část těla: paže, ruce, prsty, plíce

Květina: konvalinka, levandule, myrta

Kámen: tyrkys, topaz, citrín

Základní charakteristika

Jedna astrologická teorie říká, že každé znamení reaguje svou podstatou na to, jak fungovalo znamení předchozí (v rámci zvěrokruhu). U Blížence to platí na sto procent. Zatímco Býk je stabilní, je Blíženec pohyblivý v doslovném i přeneseném smyslu. Neustále se učí něco nového. Jakmile něco zvládne, vrhne se na něco jiného (nejlépe totálně odlišného od toho, co dělal předtím). Díky moderní době může cestovat po celém světě, aby o tom pak sepsal paměti.

Muž Blíženec

Především si uvědomte, že jde o člověka, který se rád a celý život učí. Jeho zájmy jsou neskutečně obsáhlé. Většinou však nemá čas, aby se některé oblasti věnoval opravdu do hloubky. Baví ho spousta věcí, z čehož vyplývá, že se stýká se spoustou lidí. Jeho partnerka má (občas oprávněný) pocit, že jsou kamarádi důležitější než ona…

Žena Blíženec

Občas máte pocit, že v sobě moc ženskosti neskrývá. Je neobyčejně přátelská, s každým jedná na rovinu. K tomu, aby užívala to, čemu se říká „ženská diplomacie“, ji nedonutíte. Považuje to za ponižující a dělat to nebude. Když se však rozhodnete, že pojedete na dovolenou na Saharu nebo na jižní pól, rozmlouvat vám to nebude. Pojede tam s vámi!

Blíženec a láska

Jaký je Blíženec jako partner? Pokud chcete partnera, který chodí do práce od–do, přinese vám pravidelně pořád stejnou výplatu a už ve třiceti ví, kdy půjde do důchodu, u Blížence narazíte. Pokud ale chcete život barevný a nepředvídatelný, kdy ráno nevíte, co bude večer, nemohli jste si vybrat lépe. Blíženec navíc patří k lidem, kteří umí prožít dobrodružství i na cestě k popelnici, kam jdou s odpadky. Neustále žasne nad zázraky, které mu život přináší – a stejnému přístupu naučí vás i vaše děti.

Povolání

To, že Blíženec vystuduje nějakou školu, ještě neznamená, že se jí bude živit. Naopak! Je daleko pravděpodobnější, že se nakonec bude živit tím, co sice nevystudoval, ale pro co má přirozený talent. Může z něj být novinář, překladatel, spisovatel, ale třeba i učitel, lektor v nejrůznějších zájmových kroužcích, podnikatel nebo obchodník. Pokud je trochu pohyblivější, může provozovat fitcentrum nebo mít horskou chatu.

Blíženci a děti: Jaké je toto znamení jako rodič?

Jeho vztah k dětem je velice zajímavý. Většinou to nahlas nepřizná, ale klasická mrňata ho ani trochu nebaví. Když však dítko povyroste tak, aby se s ním dalo smysluplně komunikovat (a mluvit se s rodičem Blížencem naučí opravdu rychle), bude s nimi probírat všechno možné i nemožné. Ukáže jim všechno, co dělá sám, zároveň se bude snažit, aby jeho děti měly stejně obsáhlou oblast zájmů, jako má on.

Majetek a peníze

Velice zajímavý je vztah Blíženců a peněz. Většinou budí dojem, že je kariéra ani vydělávání peněz vlastně vůbec nezajímá. Právě proto je překvapivé, že peníze nakonec vydělají, a to v nemalém objemu. To, že si najdou práci, která je jejich koníčkem a která jim celkem i vynáší, může celému zbytku zodiaku připadat jako něco neskutečně nespravedlivého. Přesto je to tak.

Zdraví

Pokud se zdraví týče, musí se Blíženec soustředit především na dýchací cesty. Pozor by si měl dávat jak na prochlazení, tak na nejrůznější sezónní alergie. Zároveň by si měl hlídat svou duševní hygienu a pochopit, že jako protipól své neustálé aktivity potřebuje občas zklidnit a sám sebe srovnat. Pokud to neudělá, hrozí, že svou nervozitu nezvládne do té míry, že ji přenese i na celé své okolí. A to by byla opravdu škoda.

Slavné osobnosti ve znamení Blížence

Kdo dokázal využít potenciálu svého znamení a stal se slavným? Tady najdete 10 zajímavých osobností ve znamení Blíženců: