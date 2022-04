Blíží se Den matek: Jaká místa jsou nejlepší na dovolenou s maminkou?

Příjemné jarní počasí je jako stvořené pro objevování evropských měst. A v Barceloně je jen málokdy špatné počasí. Maminku nadchne místní pestrost a barevnost i slavná a trochu divoká Gaudího architektura, kterou ale můžete vyvážit minimalistickým pavilonem Miese van der Roheho. Na vrcholu Montjuïc, kde je jeden olympijský stadion vedle druhého, se pak můžete společně vydat také do muzea Juana Miróa a zjistit o tomto umělci víc. Za nachozené kilometry přes den se večer odměňte paellou a místním vínem. A další den si můžete třeba půjčit elektrická kola a vyrazit na městskou pláž La Barceloneta.

„Jestli chcete spojit dovolenou u moře s procházkami po romantických městečkách, italský region Puglia bude tou správnou volbou. Spojuje vše, co každý milovník Itálie ocení: historickou architekturu, které dominuje mramor, ale nechybí ani barvy, sluncem zalité pláže i útesy, tyrkysové moře a špičková gastronomie,“ říká mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková. Hlavním městem je přístav Bari, o něco klidnější je město Lecce, kterému se také říká „Florencie jihu“ a leží ve slunečné části Salento. Překrásné pláže, nad nimiž se tyčí skály s tradiční městskou zástavbou, si užijete také v Polignanu.

K překrásnému alpskému jezeru dojedete autem za příjemné zhruba čtyři hodiny. Vyberte si jeden z hotelů na samém břehu nebo si tu pronajměte chatičku. Budete mít svoji soukromou pláž – přestože jste v horách, tady se naprosto běžně lidé koupou. Zároveň si můžete půjčit lodičky, vyzkoušet nejrůznější vodní sporty, vydat se na výlet lodí přes celé Mondsee, sousední Wolfgangsee nebo největší Attersee anebo si vyrazit do Salzburgu, který je odtud asi dvacet minut. A samozřejmě se můžete vydat i na horskou túru.

Hurghada, Egypt

Pokud vás lákají místní antické památky, vyrazte do Egypta ještě na jaře. Jsou totiž od přímořských letovisek celkem daleko, a tak by dlouhá cesta nemusela být v letním horku příjemná. Chcete-li si ale jen odpočinout, opalovat se a možná šnorchlovat, můžete se sem vydat kdykoli, do Egypta už se jezdí celoročně.