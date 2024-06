Body art není žádnou novinkou. Když se trochu zamyslíme, přijdeme na to, že už u neandrtálců a domorodců byly malby na tělo a obličej zcela běžné. Jednalo se o rituální malby před bojem, lovem nebo třeba svatbou, které se tvořily z přírodních barviv. Je to tedy jedna z nejstarších forem umění, která je na světě několik tisíců let.