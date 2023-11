Bohuslava Kecková: První Češka s lékařským titulem léčila muslimské ženy! V Čechách o ni totiž nestáli

Byla první maturantkou v Čechách! Bohuslava Kecková byla nejen první Češkou, která získala lékařský diplom, ale i první ženou, která v českých zemích odmaturovala – musela to být neobyčejná žena! Bohuslavě se podařilo v té době nemožné; po úspěšném dokončení vyšší dívčí školy přesvědčila otce, aby jí umožnil soukromou výuku gymnaziálních předmětů. V té době bylo budoucí první české lékařce pouhých šestnáct let. Ve svých dvaceti letech pak složila maturitní zkoušku na výhradně chlapeckém malostranském gymnáziu, musela však pro to dostat speciální ministerské povolení. Bohuslava měla štěstí, že se narodila do poměrně majetné rodiny, která chápala význam vzdělání. Jenže maturita slečně Keckové nestačila, chtěla se stát lékařkou. Což bylo v druhé polovině devatenáctého století v rakousko-uherské monarchii naprosto neslýchané! Která další slavná Češka nás proslavila? Podívejte se na video:

Pokračování 2 / 5 Lékařský titul až z Curychu! Rázná, stroze elegantní a velmi inteligentní dvacetiletá slečna odcestovala po maturitě do švýcarského Curychu, kde byla přijata ke studiu medicíny. Ve zkostnatělé rakousko-uherské monarchii bylo něco takového nemyslitelné, tituly byly vyhrazeny výhradně mužům. I na curyšské univerzitě tehdy lékařství studovala jen hrstka žen, z toho však hned dvě Češky! Spolu s Bohuslavou se na vysoké škole vzdělávala také pohledná Anna Bayerová, druhá diplomovaná česká lékařka. Ač obě slečny úspěšně dostudovaly, Bohuslava roku 1880, v Čechách jim lékařská pšenka nekvetla, švýcarský lékařský diplom naši páni lékaři odmítali uznat! Zajímavé je, že u mužů tento problém údajně neměli. A tak zvídavá mladá lékařka absolvovala gynekologický kurz a nějaký čas pracovala jako porodní asistentka v pražském Karlíně, kde byla prý úspěšná a oblíbená. Jenže to Bohuslavě nestačilo…

Pokračování 3 / 5 Bosenští lékaři léčili ženy „přes dveře" Když se naskytla možnost přijmout místo lékařky převážně muslimských žen v Bosně a Hercegovině, Bohuslava neváhala a v roce 1893 odjela do Mostaru. Pracovní místo „zdědila" po druhé české lékařské průkopnici, Anně Bayerové. Pro Bayerovou byla práce na východě velmi vysilující. Poměry v Bosně zpočátku zaskočily i ráznou Bohuslavu, ale nakonec zůstala déle, než plánovala. Úroveň nejen lékařské hygieny prý byla v Mostaru doslova děsivá. Navíc zde muži lékaři léčili své ženské pacientky doslova přes dveře, případně oblečené a s řádným odstupem. Bohuslava měla jako žena tedy neoddiskutovatelnou výhodu.

Pokračování 4 / 5 Tak trochu rebelka Doktorka Kecková zjevně nebyla žádné ořezávátko, v Bosně musela za pacientkami chodit i do hor, a to pěšky anebo na oslu, a také prý za naprostého zděšení místních pohlavárů vyrážela do terénu na kole. Žena lékařka, navíc na kole – to už bylo nejen na místní poměry opravdu příliš!

Pokračování 5 / 5 Mostar, můj domov Výjimečná, neohrožená a svérázná Bohuslava se nikdy nevdala. V romantickém, avšak drsném Mostaru nakonec žila a pracovala celých osmnáct let! Léčila, učila čtení a psaní, přednášela zdravovědu na místní dívčí škole a také zasedala v mostarské zdravotní komisi. Do Čech ale jezdila pravidelně, navštěvovala zde sestru a také se jezdila kvůli diabetu léčit do Karlových Varů. Roku 1911 na jedné z návštěv u své milované sestry v Kostomlatech nad Labem neobyčejná Bohuslava náhle umírá.