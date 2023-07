Bohyně července Živa: Ztělesňuje úrodu, blahobyt a mateřství

Prázdniny sice začínají, zato léto je na svém vrcholu. Všechno dozrává a my sklízíme první úrodu. I proto červenci vládne bohyně Živa, která představuje dospělou zralou ženu, která už ví, co od života chce. Umí si užívat, zároveň ale rozdávat lásku a mateřskou péči. Pomůže vám v sobě najít vnitřní sílu, ženskost a stabilitu nebo přinést hojnost a blahobyt.

Kdo je Živa Slovanská bohyně Živa je často vyobrazena jako žena krev a mlíko. To proto, že je plodná a rodí se v ní nový život. Také často v ruce drží klas obilí jako symbol úrody a blížících se žní. Podle pověstí je partnerkou rohatého boha podsvětí Velese. Ten ztělesňuje plodnou sílu, společně pak s Živou tvoří dvojici symbolizující život a smrt. Bdí nad svátky Slunovrat (21. června) a Lughnasad (počátek sklizně 31. července nebo 1. srpna). Kněžka Lilia Khousnoutdinová radí, jak provést předporodní rituál. Podívejte se na video:

Poděkujte za úrodu Právě teď nastává čas hojnosti, pro zemědělce nejdůležitější část roku, protože se sklízí obilí. Žně obvykle začínaly 13. července na svatou Markétu, která je stejně jako Živa patronkou plodnosti a těhotných žen. Proto se vždy říkalo: „Svatá Markéta hodila srp do žita.“ Pro naše předky byla sklizeň velká událost, protože tím zúročili tvrdou dřinu. Úrody si opravdu vážili, a proto ji chránili různými zaklínadly, kterými zaháněli zlé síly, nebo sochami, postavenými v polích. Vesničané vyráželi s kosou na pole a posečené obilí vázali do snopů. Poslední snop měl důležitou úlohu. Oblékal se do ženských šatů a hospodář ho uchovával ve stavení, aby zajistil úrodu i další rok. Někdy se v poli nechávala oběť. Obvykle to byl svazek obilí s kyticí. I vy můžete poděkovat Živě za úrodu a poprosit ji o požehnání. Natrhejte kytici nebo pár klasů a svažte je provázkem. Nechte usušit a pak zavěste doma na libovolném místě, nejlépe u vchodu. Nebo můžete natrhanou kytici položit na zahradě a poděkovat bohyni. Barvy v magii: Při jakých rituálech se používá bílá, červená nebo černá? Různé barevné odstíny působí nejen na naši psychiku a zdraví. Velký…

Lughnasad (Dožínky) S Živou souvisí také keltský svátek Lughnasad neboli Lammas a vychází buď na 31. července, nebo 1. srpna. Tradičně se pořádaly soutěže a hry k poctě bohů, zásnuby a různé trhy. Lidé se také vypravovali k posvátným pramenům a na vršcích kopců se rituálně obětoval býk a tančilo se. Také se sklízelo první obilí. S tím je spojený zvyk obětování obilného krále, který byl vyroben z klasů a měl podobu panáčka. Obilí se pak také semlelo a upekl se chléb. Lughnasad se prolíná s dožínkami, kterými se oslavila poslední cesta z pole. Vesničané se oblékli do krojů a ozdobili zemědělské stroje květy, obilím a pentlemi. Ze všech druhů obilí se pak uvil dožínkový věnec, který symbolizoval slunce. Jedno z děvčat pak předalo věnec hospodáři, který zahájil oslavy. Hospodář pak dožínkový věnec zavěsil do stavení nad průjezd nebo do stodoly, kde zůstal do příštího jara. Pak z věnce vymlátil zrno a přidal ho do nové setby, aby zachoval celý koloběh. Dodnes se tradice dožínek drží v různých regionech. Vy sama si pak můžete uvít věneček z obilí, ozdobit třeba kvítky chrpy a pověsit jej na vchodové dveře. Také můžete upéct vlastní chléb a zapojte do práce i děti nebo kamarádku. S dětmi si pak můžete vyrobit panenku z obilí nebo kukuřice. Význam zvuků v magii: Léčí, aktivují třetí oko a propojují se světem duchů Některé zvuky nás dokážou rozladit, jiné mají pozitivní vliv na naši…

Vydejte se na pouť V červenci se konají také poutě. Ty mají více významů. Jsou to akce na vesnici. Rodiny chodí na mše, dají si sváteční oběd, pak se jde s dětmi na pouťové atrakce a večer se pořádají zábavy. Dalším významem je pouť jako putování, cesta. Symbolem poutě bylo perníkové srdce, které kupovali chlapci dívkám jako takový protidárek za vajíčka o Velikonocích. I vy můžete v tomto období podniknout s rodinou výlet na posvátný kopec, sejít se společně k obědu, zajít na pouťové atrakce nebo si užít venkovskou večerní zábavu. Nebo si můžete upéct vlastní perníkové srdce a s dětmi ho ozdobit. Vystačíte si ale i s pouťovými koláči. Magie podle fází Měsíce: Jak dopřát rituálům řád a kdy se čemu vyhnout? I magické rituály mají svůj řád a vztahují se k určitému období.…

Poproste Živu o sílu V letním horku byste měla odpočívat. Může vás dostihnout únava a vyčerpání, protože jste nějakou dobu dávala víc energie, než je zdrávo. Zastavte se, rozjímejte a zamyslete se nad sebou. Ptejte se sama sebe: „Nedala jsem příliš? Nezapomínám také na sebe? Jak můžu zase doplnit energii a získat v životě harmonii?“ V duchu si o tom promluvte s Živou a požádejte ji o pomoc, kdykoliv budete potřebovat poradit nebo dodat sebedůvěru a ženskou sílu. Kněžka Lilia Khousnoutdinová radí: Jak v létě přivolat do svého života lásku Léto je v plném proudu a k němu patří i láska a vztahy. Jak najít…