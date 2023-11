Bohyně listopadu Morana: Patronka Dušiček ztělesňuje smrt, zimu a noc. Co ale přináší dobrého?

Kdo je Morana

Listopadová bohyně Morana (Smrtka, Mořena, Mařena) přikrývá kraj zimou, tmou a smrtí. Vládne přes celou zimu až do Smrtné neděle, kdy je slavnostně upalována, topena či zakopávána. S jejím pohřbením přichází jaro a Moranina nadvláda skončila.

Morana do našich životů přivádí tmu. Ráno odcházíme z domu za tmy a stejně tak se vracíme zpátky. To může mít vliv na naši psychiku, a často sklouzáváme k černým myšlenkám. Výrazně se také mění ráz počasí a přichází studená zima a sníh. V minulosti sníh pokryl celou krajinu už v říjnu a vydržel až do konce března. Zimy byly dlouhé, extrémně drsné a chladné. Mnoho lidí mělo problém s nedostatkem jídla, hospodářská zvířata umírala zimou, a lidé tak přicházeli o důležitý zdroj obživy. Zima šla proto vždy ruku v ruce se smrtí.

Na druhou stranu lze působení Morany vnímat také pozitivně. Díky ní se může příroda, lidé a celá země zregenerovat a načerpat novou energii pro celý další rok. Je to tedy ochránkyně odpočinku. Snaží se lidem také napovědět, jak mají dále kráčet vlastním životem a co mají pohřbít, aby se cítili šťastní.

Často je Morana vyobrazována jako škaredá stařena. Někdy ji však můžete spatřit jako krásnou, mladou a velice svůdnou ženu v černém. Tento kontrast připomíná, že smrt a život jsou dvě strany jedné mince.

