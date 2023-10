Bohyně října Svíza: Královna podzimu, životních křižovatek a ztělesnění moudrosti

Pokud jste s něčím v životě nespokojená a nevíte, jakým směrem se vydat, požádejte bohyni Svízu o radu. Sepište na papír, co od života chcete, co rozhodně tolerovat nechcete a co vám k rozhodnosti pomáhá. Pokud u nějakého bodu váháte, zda se tím řídíte, popřemýšlejte, jestli máte nastavené hranice a umíte říkat kouzelné slůvko NE. Jenom vy si určujete, jak bude váš život vypadat a je v pořádku odmítnout, když vám něco nevyhovuje. Svíza k vám přitom bude promlouvat jako hlas vaší intuice.

Ještě je dost světla na to, abyste během slunečních volných dní připravila pro své blízké a přátelé hostinu na terase. I naši předci v tomto období hodovali. Úrodu měli sklizenou, půdu připravenou na zimu a konečně na to měli prostor. Navíc měli po létě všeho dostatek. K výzdobě využijte plody, které ještě v přírodě zůstaly jako šípky a spadaná jablka, než vám je vezme bohyně listopadu Morana.

Nasbírejte léčivé byliny

Ještě teď máte také poslední možnost nasbírat si do zásoby léčivé bylinky, v kterých je ukrytá životní síla Svízy. Některé druhy totiž rostou až do prvních mrazíků. Přestat sklízet by se měly koncem října a s příchodem Dušiček, kdy byste se měla zaměřit už jen na očistné rostliny. Pamatujte ale při tom na zásady sběru, to znamená, že je třeba bylinky trhat za suchého počasí a ne ráno, kdy je tráva orosená.