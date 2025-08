Staroslovanská bohyně Roda jako průvodkyně srpnem: Napojte se na rod, přírodu i ženskou sílu

Část 1 / 6



Odkaz rodu Protože se bohyně Roda vztahuje k tématu rodu a rodové linie, tak je právě teď ideální čas na to, abyste zapátrala po svých kořenech. Takové pátrání má rozhodně význam a je to nejen dobrodružství. Díky předkům se můžete dozvědět něco sama o sobě, odkud a z jakých poměrů pocházíte, případně zjistit i vady či choroby, které jsou zapsané do vašich genů. Můžete k tomu vyhledat pomoc genealoga nebo se pokusit pátrat na vlastní pěst v archivech.

Pokračování 2 / 6 Sbírejte příběhy Vytvořte si svou rodinnou kroniku, do které sepíšete příběhy vašeho rodu pro potomky. Začněte od nejstaršího člena. Poproste babičky, dědečky, aby do ní sepsali svůj životní příběh. Pak pokračujte tím svým. Knihu následně můžete předat při nějaké slavnostní příležitosti svým dětem, aby v psaní pokračovaly a i ony pak předaly rodinné žezlo. Někomu zase budou víc vyhovovat rodinná alba s fotkami. Vyvolejte ty nejhezčí okamžiky svého života, dejte je do fotoalba a připište k nim popisky.

Pokračování 3 / 6 Poproste bohyni o radu Kdykoliv potřebujete dodat sílu, odvahu a ženskost, je tady pro vás bohyně Roda, aby vás navedla správným směrem. Usaďte se pohodlně na klidné místo a snažte se na ni napojit. Promluvte k ní a napřed jí poděkujte za její vděčnost a za to, že nad vámi drží ochrannou ruku. Poté ji požádejte o pomoc. Promlouvat k vám může skrz různá znamení, intuici nebo ve snech. Důležité je, abyste těmto signálům naslouchala. Je ale samozřejmě jen na vás, jestli jejích rad využijete, nebo ne.

Pokračování 4 / 6 Předat dál Srpen je také projevem vděčnosti za dary, které jste dostala. Teď je řada na vás, abyste projevila svou štědrost a podělila se. Pomozte potřebným a pošlete jim šaty, které už nenosíte. Máte něčeho nadbytek nebo věci, které můžete druhým poskytnout? Vyhledejte místo, kde je uvítají, a předejte jim to. Uspořádejte pro své přátelé grilovačku nebo pro ně připravte zahradní párty. Nezapomínejte ani na svou rodinu, se kterou byste měla usednout u jednoho stolu a společně poobědvat nebo povečeřet.

Pokračování 5 / 6 Vyrazte do lesa na houby Les v létě překypuje úrodou. Kromě borůvek, jahod, malin a ostružin si tam můžete nasbírat i houby, které navíc v závislosti na počasí rostou celou sezónu. Bude to i zpestření pro děti, jež potřebují mít na procházkách vždy nějakou zábavu. V dřívějších dobách, když děti našly první houbu, řekly: „Pán Bůh rač být svatým pomocníčkem!" To jim mělo přinést štěstí v dalším hledání hub. První nalezenou houbu ale nesměly nikomu dalšímu darovat, jinak by pak nenašly nic. Místo také nezapomněly pečlivě zahrabat. Na Poličsku se pak věřilo, že se nemá chodit na houby v neděli, protože by si tím i s houbami přinesli domů nouzi.

Pokračování 6 / 6 Oslavte sv. Vavřince S úrodou je úzce spojen také svátek sv. Vavřince, který připadá na 10. srpna a váže se k němu hned několik lidových zvyků, které můžete zkusit taky. To, co se urodilo, ale i obydlí měl ochránit před ohněm, kterého se naši předci velmi obávali. Požáry jsou i v dnešní době velmi aktuální, proto před nimi můžete magickou silou ochránit svůj domov. Natrhejte si větvičky z jeřábu a uvijte z nich věnečky. Poté je pověste na dveře a do oken. Věnec můžete vytvořit i ze samotných jeřabin, které stačí navléknout na nit. Zejména bobule z této magické dřeviny mají totiž ochrannou moc. Blesky by se vám pak měly zcela vyhnout. V tento den se pak můžete vydat po vzoru předků také na pouť. Jedním z nejvýznamnějších poutních míst je kostel sv. Vavřince na Veselé hoře u Domažlic. Nebo se můžete podívat na Chodské slavnosti, jejichž součástí je přehlídka folklórních souborů. Také si můžete natrhat vavřín neboli bobkový list.