Bojíte se podzimního splínu? Tyto aktivity vás ochrání před špatnou náladou

Určitě znáte ten pocit, kdy ráno vstanete takříkajíc „zadečkem napřed“ a máte pocit, že tak bude probíhat celý den. Hned po ránu ale můžete situaci zvrátit a nastartovat se na pozitivní myšlení. Stačí si udělat chvilku pro sebe a dopřát si opravdu dobrou snídani, ať už v klidu domova, nebo ve vašem oblíbeném bistru, kde to budete mít bez práce. Dejte si teplou ovesnou kaši nebo míchaná vajíčka či omeletu – prostě cokoliv, co vás zahřeje, nasytí a dodá energii. Sama poznáte okamžitou změnu nálady!

Je smutné, jak z našich životů vlivem covidové situace vymizel lidský kontakt a vřelá objetí či polibky na přivítanou. Jelikož se ale situace zlepšuje, je na čase vrátit tato gesta do hry, protože s vaší náladou dokážou divy. A pokud jste singl, nevadí! Partnera k objetí nepotřebujete. Pozvěte na kávu či víno kamarády, které jste dlouho neviděla, a na uvítanou je obejměte. Nejen, že vás to nabije energií, ale ještě budete mít dobrý pocit z toho, jak vaše objetí rozveselilo je!

Za poslední rok a půl nebylo zrovna lehké plánovat něco s více než týdenním předstihem, protože hrozba covidu číhala za každým rohem. To nejhorší je ale snad už za námi, a tak si můžeme dovolit plány, díky kterým se budeme mít na co těšit. Ať už to bude prodloužený výlet v zahraničí, wellness s kamarádkami nebo pobyt s rodinou na horské chatě, naplánujte si něco, po čem jste toužila, a těšte se! Kdykoliv vás přepadne špatná nálada, vzpomeňte si, co hezkého vás v dohledné době čeká, a hned se vám uleví.

Zatancujte si, jako by vás nikdo neviděl

Zalezte si do záchodové kabinky, zajděte na prázdné parkoviště, na dvůr nebo do málo využívané chodby s únikovým schodištěm. Tam si nasaďte sluchátka, pusťte si svou oblíbenou pecku – a tancujte. Tancujte, jako by vám bylo čtrnáct a vy jste na rodinné oslavě výjimečně dostala napít alkoholu. Tancujte, jako byste byla tím, kdo píseň zrovna zpívá před davem fanoušků na koncertě. Užijte si to! Vlije vám to energii do žil a všechny negativní zážitky a emoce toho dne ze sebe doslova vytřesete.