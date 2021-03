Bolek Polívka: Chtěl studovat biologii, málem emigroval, stále je v pubertě

Bolek se narodil v roce 1949 ve Vizovicích na Valašsku do rodiny, která měla k divadlu blízko. Jeho otec Jaroslav pracoval jako drogista v místní lékárně a ve volném čase ochotničil v divadelním souboru. Jeho snem prý bylo stát se profesionálním hercem nebo divadelníkem, ale rodina o tom nechtěla ani slyšet. Dokonce údajně najala potulného komedianta, který mu vysvětlil, že má na profesionální divadlo příliš slabý hlas.

Idylické dětství v malé valašské obci bylo ve znamení klukovských her, toulek po lese, tenisu nebo loutkového divadla. Ačkoliv si Bolek jako malý kluk vysnil, že se stane biologem, protože vzhlížel ke svému učiteli, nakonec i shodou náhod zvítězilo divadlo, které si jej k sobě samo přitáhlo.

Cesta na vrchol

Z Vizovic se Bolek Polívka přestěhoval do Brna, aby se zde vrhl na studium činohry. Na JAMU byl přijat v roce 1966 ještě před maturitou, ale o tři roky později odjel za svým bratrem do kanadského Toronta. V emigraci nakonec nezůstal, namísto toho se vrátil do Brna a spolu s Jiřím Pechou tu založil Divadlo Husa na provázku, kde začal vymýšlet a režírovat svoje první hry. Přitom zvládl v roce 1971 dokončit studia na JAMU.

Patří k silné generaci herců, vyrostl vedle Jiřího Bartošky, Elišky Balzerové nebo Miroslava Donutila, ale jeho klaunský projev zastiňuje všechny jmenované. Když v roce 1987 natočil první televizní Manéž, stal se celorepublikovou hvězdou a celebritou první kategorie. Později zazářil v celé řadě legendárních filmů jako Pelíšky, Pupendo, Dědictví aneb Kurvahošigutntag, Musíme si pomáhat, Anděl Páně a řadě dalších. Dnes hraje i se svými dětmi Aničkou a Vladimírem, točí až čtyři filmy ročně. Svůj věk si zřejmě vůbec nepřipouští– jak řekl před několika lety časopisu Reportér, jeho stáří je pořád v pubertě. Koneckonců loni se potřetí oženil. Kdo byly jeho osudové ženy?