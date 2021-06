Bolí vás anální sex nebo máte z bolesti strach? Tady jsou rady, jak to změnit!

Trpělivost růže přináší

Jedním ze základních pravidel, když chcete začít s análním sexem, je trpělivost. A to platí nejen pro vás, ale i pro vašeho partnera. Nečekejte, že se vše dokonale podaří hned napoprvé, ale postupujte po menších krocích. Základem všeho je stoprocentní uvolněnost, protože jakmile budete nervózní a ve stresu, budete mít stažené svaly a průnik pro vás bude bolestivý. Dejte si proto na čas a nezoufejte, pokud budete muset ze začátku několikrát přestat. Chce to čas, ale očekávaného výsledku dříve nebo později docílíte. Naopak, když vše uspěcháte jen proto, abyste vyhověla partnerovi, a půjdete na to přes sílu a bolest, můžete si anální sex znechutit jednou provždy.

