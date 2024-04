Bolí vás hlava? Masírujte si chodilo. Víme, kde přesně zatlačit

Paní Milada má už několik let potíže s pálením žáhy. Absolvovala spoustu vyšetření. Od toho, že se jí do krku podíval lékař se zrcátkem na čele, až po vyšetření na gastroenterologii, kdy jí do útrob, až někam ke žlučníku, strčili hadičku s kamerou. Nikde nic, všechno v pořádku, jícen, žaludek… Ona ale nemohla kolikrát ani spát bolestí.

„Když vás opravdu pálí žáha, je to, jakoby vám někdo zapálil oheň přímo v krku a na hrudi. Brala jsem prášky, utrácela jsem za ně spoustu peněz, ale nějak mi nepomáhaly. Pak jsem dostala od kamaráda doporučení na masáž chodidel. Prý je to metoda, kterou východní medicína využívá už tisíciletí, a že mi to na sto procent pomůže. Moc jsem mu sice nevěřila, ale nakonec jsem se nechala přemluvit. Vždyť jsem nespala celé noci, nepomáhala dieta, ani léky. Říkala jsem si, že zkusím cokoli,“ vypráví Milada. Tak do toho šla.

Mistr Číňan umí

Chodidlo lidské nohy je plné nervových zakončení, která ovlivňují činnost a funkce různých orgánů v našem těle. Většina z nás normálních laiků o tom nemá ani tušení. Proč si ale myslíte, že když někdo jde na asijskou masáž chodidel, cítí se po ní jako znovuzrozený? Inu je to proto, že Asiati umění doteků a tlaků na ta správná místa (reflexní plošky a body) skutečně „pilují“ už několik tisíc let. A umějí to skvěle. „Učil jsem se už od několika čínských mistrů a všichni potvrdili, že je jednoduché lidem pomoct. Ale ve skutečnosti je velmi složité se správně naučit, jak na to,“ říká masér Pavel Táborský.

Najděte si správný bod na vaši nemoc

Úzkost: Je třeba masírovat reflexní body hlavy, hypofýzy, bránice, plic, ledvin, nadledvinek, hrudních obratlů.

Deprese: Zaměřte se na reflexní plošku a body na plosce nohy v oblasti hlavy, štítné žlázy, páteře, jater, vzestupného a sestupného tračníku.

Stres: Zaměřte se na reflexní plošky a body bránice, štítné žlázy, páteře, ledvin, nadledvinek a slinivky.

Potíže s očima: Reflexní bod je mezi druhým a třetím prstem u nohy, masírujte ho aspoň šest vteřin na obou chodidlech – můžete přidat i masáž plošek jater.

Bolest týlu a krku: Stačí kroutit palcem u nohy a jemně ho masírovat.

Zánět kloubů: Lehce masírujte a jemně hlaďte tyto reflexní plošky a body – páteře, jater, štítné žlázy, hypofýzy, ledvin, nadledvinek a horních lymfatických cest.

Řídnutí kostí: Masírujte reflexní plošku štítné žlázy, reflexní bod hypofýzy (podvěsku mozkového), příštítných žláz a ledvin.

Zácpa: Masírujte táhlými pohyby palcem zóny reflexních plošek a vzestupného, příčného, esovitého a sestupného tračníku – zaměřte se i na reflexní plošku ledvin a nadledvinek a na plošku bederních obratlů.

Ženská neplodnost: Vhodné jsou reflexní body a plošky hypofýzy, štítné žlázy, vaječníků, vejcovodů, hrudních a bederních obratlů a horních lymfatických cest.

Astma: Zaměřte se na reflexní plošky a body hypofýzy, plic, bránice, nadledvinek, hrudních obratlů a solar plexu.

Chřipka: Masírujte především reflexní plošky a body hlavy, plic, horních lymfatických cest, sleziny a hrudních obratlů.

Bolest v krku: Zmírníte ji mačkáním těchto míst na noze – body hrdla, krčních obratlů, jícnu, sleziny, nadledvinek a horních lymfatických cest.

Pálení žáhy Mačkejte reflexní body a plošky bránice, jícnu, slinivky, žaludku, plic a hrudních obratlů.

Hyperaktivita: Mačkejte body hypofýzy, slinivky, nadledvinek, vzestupný a příčný tračník, játra a páteř.

Alzheimerova choroba: Masírujte reflexní plošky oblastí hlavy, hypofýzy, bránice, plic, ledvin, nadledvin a páteře.

Neplodnost mužů: Mačkejte následující reflexní oblasti na nohou – hypofýzu, varlata, štítnou žlázu, játra a nadledvinky.

Menopauza: Masírujte reflexní plošky a body hypotalamu, hypofýzy štítné žlázy, příštítné žlázy, jater, ledvin, nadledvinek a páteře.

Premenstruační syndrom: Zaměřte se na oblast hypofýzy, štítné žlázy, jater, ledvin, nadledvinek a páteře

Lupenka: Masírujte oblast hypofýzy.

Roztroušená skleróza: Zaměřte se na body páteře, hlavy, vnitřního ucha, močového měchýře, nadledvinek a horních lymfatických cest.