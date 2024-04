Klíště přenáší lymskou boreliózu i klíšťovou encefalitidu

Je to až k nevíře, ale klíšťata začínají být aktivní zhruba 14 dnů poté, co roztaje poslední zimní sníh. Vzhledem k letošnímu teplému jarnímu počasí mají o to příznivější podmínky, a tak je třeba chránit se před nimi při každé vycházce do přírody. Nákaza klíšťovou encefalitidou a lymeskou boreliózou, kterou klíšťata přenášejí, může totiž mít fatální následky. Infikovaných klíšťat máme podle odborníků nejvíce ve střední Evropě. Klíšťová encefalitida i lymeská borelióza mohou člověka nevratně vyřadit z běžného života.

Čím dřív se prohlédnete, tím lépe

Lymeská borelióza je onemocnění, které způsobuje bakterie Borrelia, kterou na nás přenese právě infikované klíště. Aby došlo k nákaze, je zapotřebí dostatečně dlouhá doba přisátí, minimálně 24 hodin. Když objevíte klíště brzo a odstraníte ho, k nákaze by dojít nemělo.

A co se děje s vaším tělem po nakažení? Přes sliny klíštěte dojde k rozšíření bakterií do těla krevní cestou a lymfou se roznášejí do celého organismu. Během téhle cesty mohou napadnout řadu orgánů, hlavně klouby, a zapříčinit tak vznik artritidy. Poškozený někdy bývá i oběhový a nervový systém, u neléčené boreliózy mohou vzniknout deprese, neschopnost normálně fungovat, chronické bolesti, že to může člověka přivést až k sebevraždě. Spekuluje se, že právě deprese z boreliózy vedly k sebevraždě českého fotografa Václava Širce a muzikanta Přemka Černíka.

Příznaky boreliózy: Jak vypadá flek?

Jak poznáte, že může jít o boreliózu? Místo, kde se přisálo klíště, zčervená a po několika týdnech se objeví typická červená skvrna s bílým středem (Erythema migrans). Její tvar i barva jsou velmi standardní, takže se v podstatě nemůžete splést. Má cca pět centimetrů v průměru a lze ji pozorovat i několik týdnů po kousnutí klíštětem. Jak ovšem podotýká lékařka Alexandra Vidnerová, někdy se klíště přisaje do míst, kde si onoho varovného flíčku nevšimnete, a může být zle. Cca v polovině případů se typická skvrna neobjeví vůbec.

Projevy boreliózy

Nakažený člověk mívá během následujících dní bolesti hlavy, zvýšenou teplotu, je unavený, je mu nevolno a bolí ho klouby. To bývá v první fázi nemoci, později tyhle symptomy vymizí. Bohužel proto mají lidé tendenci zaměnit příznaky boreliózy s chřipkou či virózou. Borelióza bohužel může probíhat i bez příznaků a udeřit až za rok, kdy jste náhle přehnaně unavení, máte pořád teplotu a trpíte malátností.

Ve druhé a třetí fázi nemoci už to není žádná legrace. Můžete cítit pálení kůže nebo mravenčení končetin. Třetí fáze se vyznačuje již poruchami koncentrace, potížemi s pamětí či oslabenou imunitou. Pokud borelióza napadne centrální nervový systém, lékaři hovoří o neuroborelióze. Pak je problém se ztuhlým krkem a velmi silnými bolestmi hlavy tím nejmenším. Může dojít i k nedoslýchavosti, poruchám vidění nebo závratím, problémům s pamětí a pozorností, depresím.

Léčba boreliózy

A jak lze nemoc léčit? Pokud se objeví v místě přisátí červený flek, lékař často na nic nečeká a nasadí antibiotika. Jinak se čeká šest týdnů od přisátí klíštěte, kdy lze už provést krevní testy, které spolehlivě nemoc prokáží nebo vyvrátí. Pokud se antibiotika nasadí včas, je léčba vysoce úspěšná. Pokud se nemoc diagnostikuje až později, mohou se antibiotika podávat dokonce infuzemi v nemocnici.

Diagnóza je samozřejmě velmi individuální, ne každý flíček nutně znamená, že máte boreliózu. Pokud ale víte, že jste na těle měli nějaké to klíště, raději to konzultujte s lékařem. Nemoc je nebezpečná v tom, že může způsobit trvalé potíže závažného charakteru od pískání v uších po ochrnutí. Prevencí je používání vhodného repelentu, oblečení a včasné odstranění klíštěte. Vakcína bohužel proti lymeské borelióze neexistuje.