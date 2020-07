Borůvkový koláč s tvarohem, mřížkový, s drobenkou i borůvkové muffiny

S borůvkami je život hned veselejší: Barví pusy i ruce a báječně chutnají! Výborné budou ve šťavnatých koláčích, tiramisu i jako sladká snídaně.

Lehké borůvkové tiramisu

Delikátní moučník má hustou smetanovou konzistenci, voní po kávě a mandlích a není ho nikdy dost.

Suroviny (na 4 porce):

1 balíček cukrářských piškotů

1 šálek velmi silné kávy

3–4 lžíce mandlového likéru

500 g mascarpone

3–4 lžíce moučkového cukru

120 g jahod

120 g borůvek

POSTUP:

Kávu s mandlovým likérem vlijte do hlubšího talíře a z obou stran v ní smáčejte piškoty, ale ne moc, aby se nerozpadly. Vyložte jimi porcelánovou nebo skleněnou mísu. Pak prošlehejte mascarpone s cukrem a hmotu navrstvěte na piškoty. Nechte v lednici uležet asi 3 hodiny, aby se chutě propojily a piškoty natáhly vlhkost. Před podáváním ozdobte tiramisu pokrájenými jahodami a očištěnými borůvkami.

Borůvkový koláč s drobenkou

Až budete borůvkami zaplavená, upečte si tenhle výjimečný koláč. Budete jich potřebovat opravdu hodně!

Suroviny (na formu 28 cm):

Na těsto:

1 a 1/4 šálku hladké mouky + na vál

125 g másla

špetka soli

Na náplň:

2/3 šálku cukru

2 a 1/2 lžíce škrobu

1 lžička citronové kůry

2 lžíce citronové šťávy

5 šálků borůvek

Na drobenku:

3/4 šálku hladké mouky

6 lžic cukru

5 lžic másla

špetka skořice

POSTUP:

Přísady na těsto zpracujte v robotu nebo rukama, a pokud to jde ztuha, přidejte 3 lžíce studené vody. Těsto nechte zabalené ve fólii 1 hodinu v lednici. Pak ho vyválejte na pomoučené ploše, vložte do formy, dno propíchejte vidličkou a nechte 30 minut v lednici. Mezitím smíchejte všechny přísady na náplň a nechte borůvky, aby pěkně pustily šťávu.

Do formy na těsto položte pečicí papír, vsypejte do něj suché luštěniny a při 190 °C pečte 20 minut a pak ještě bez luštěnin a papíru asi 12 minut. (V této fázi můžete nechat korpus vystydnout, v tom případě ale připravte náplň později.)

Do korpusu vlijte borůvkovou náplň a posypejte ji ručně zpracovanou drobenkou. Pečte 1 hodinu při 190 °C – když začne náplň bublat a okraje budou temně zlatavé, je hotovo. Formu postavte na plech, aby případná šťáva nevytekla do trouby! Před podáváním nechte koláč úplně vychladnout, aby náplň ztuhla.

Borůvkový koláč s tvarohem

Stačí pár minut v troubě a pár minut s vidličkou v ruce – a budete mít hotovo!

Suroviny (na 6 porcí):

1 balení vyváleného listového těsta

1 žloutek

250 g tučného tvarohu

1 vanilkový cukr

4–5 lžic smetany

150 g borůvek

POSTUP:

Listové těsto rozviňte a přeneste ho i s papírem na pečicí plech. Okraje potřete vodou a ohněte je dovnitř. Pak okraje zase potřete vodou a znovu je ohněte dovnitř. Nakonec potřete okraje i těsto žloutkem rozkvedlaným s několika kapkami vody a dejte korpus péct při 200 °C na 12 minut nebo až se těsto nafoukne a zezlátne. Nechte vychladnout. Tvaroh vyšlehejte s vanilkovým cukrem a několika lžícemi smetany. Těsně před podáváním natřete tvarohový krém na korpus a povrch ozdobte borůvkami.

Borůvkové bochánky

Je v nich minimum cukru, takže se dají jíst třeba i se šunkou. Nejlépe chutnají s máslem nebo šlehačkou.

Suroviny (na 12 kousků):

2 šálky hladké mouky + na vál

2 lžičky kypřicího prášku

2 lžíce cukru

60 g studeného másla

3/4 šálku podmáslí + na potírání

1/2 šálku borůvek

1–2 lžičky vanilkového extraktu

POSTUP:

Mouku prosejte do mísy s kypřicím práškem a promíchejte ji s cukrem. Přidejte máslo a pokrájejte ho příborovým nožem na kousky. Pak vmíchejte podmáslí a vše zpracujte na lepkavé těsto. Nakonec rychle, ale jemně zapracujte borůvky. Na pomoučené ploše vyválejte těsto na tloušťku asi 2 cm. Skleničkou nebo vykrajovátkem o průměru 6 cm vykrojte 12 kousků. Položte je na plech vyložený pečicím papírem, potřete podmáslím a při 220 °C je pečte asi 15 minut.

TIP: Tyto bochánky se jedí teplé, do druhého dne by ztvrdly.

Borůvkové šátečky

Kombinujte ovoce podle svého a podle toho, co právě dozrálo.

Suroviny (na cca 24 kousků):

400 g chlazeného listového těsta

hladká mouka na vál

2 šálky ovoce (borůvky, jahody)

3 lžíce cukru

1 lžička citronové kůry

1 lžíce škrobu

2 lžíce másla

1 žloutek

POSTUP:

Do rendlíku dejte polovinu ovoce, cukr, škrob a vše přiveďte za stálého míchání k varu. Ovoce trochu pomačkejte vařečkou, aby pustilo šťávu. Až směs zhoustne, vypněte plamen, vmíchejte druhou polovinu ovoce a citronovou kůru. Náplň nechte trochu vychladnout. Na pomoučené ploše vyválejte těsto a nakrájejte ho na čtverce. Do každého dejte trochu náplně, rohy spojte k sobě, šátečky potřete žloutkem a pečte je při 200 °C na plechu vyloženém pečicím papírem asi 15 minut.

Borůvkové muffiny

Díky kysané smetaně budou muffiny dlouho vláčné. Tedy pokud je dříve nestihnete sníst.

Suroviny (na 12 kousků):

360 g hladké mouky

1 lžíce kypřicího prášku

220 g cukru

3 lžičky citronové kůry

90 g másla

125 ml mléka

180 g kysané smetany

2 vejce

1 šálek borůvek

POSTUP:

Do jedné mísy prosejte mouku s kypřicím práškem a vidličkou vmíchejte cukr a strouhanou citronovou kůru. Máslo rozpusťte a spojte ho s mlékem. V míse prošlehejte kysanou smetanu s vejci, přidejte máslo s mlékem a pak postupně přimíchávejte suchou směs. Až bude těsto hotové, zlehka zapracujte borůvky. Těstem naplňte papírové košíčky nebo speciální formu a muffiny pečte při 180 °C asi 20 minut.

Borůvkové buchty

Díky zavařovačkám s gumovým kroužkem a svorkami si buchtu s čerstvými borůvkami užijete ještě na podzim.

Suroviny (na 4 sklenice 0,5 l):

250 g měkkého másla + na sklenice

200 g cukru

5 vajec

200 g hladké mouky

2 lžičky kypřicího prášku

75 g zakysané smetany

150 g vlašských ořechů

1 lžička pomerančové kůry

2 špetky skořice

200 g borůvek

POSTUP:

Máslo vyšlehejte s cukrem doběla a po jednom pak přidávejte vejce. Mouku smíchejte s kypřicím práškem a střídavě s kysanou smetanou ji zapracujte do těsta. 100 g ořechů posekejte nadrobno nožem nebo v mixéru, zbytek nahrubo nožem a spolu s kůrou a skořicí je také vmíchejte do těsta. Rozdělte ho do vymazaných sklenic, horní okraje neumažte. Povrch zasypejte borůvkami a při 200 °C pečte buchty asi 40 minut. Mezitím nechte ve vodě namočit gumičky. Hned po vytažení z trouby je vlhké položte na okraje sklenic, přiklopte víčka a zajistěte je svorkami. Buchty vydrží zavařené tři měsíce.

TIP: Abyste neumazala okraje, použijte na plnění široké zavařovací trychtýře.

Mřížkový koláč s borůvkami

Křehký obal skrývá šťavnatou náplň – co víc si můžou mlsné jazýčky přát? Mřížkový koláč je prostě klasika.

Suroviny (na formu 25 cm):

300 g hladké mouky + na vál

200 g másla

700 g borůvek

100 g cukru

1 lžíce pomerančové kůry

POSTUP:

Mouku se 175 g másla posekejte nožem, přidejte pár lžic studené vody a vypracujte těsto. Ze dvou třetin vyválejte na pomoučené ploše placku o průměru 40 cm. Tu pak přeneste do hlubší koláčové formy, těsto nechte viset přes okraje dolů. Borůvky promíchejte s cukrem a pomerančovou kůrou, vložte je do formy a posypejte posekaným zbylým máslem. Odloženou 1/3 těsta vyválejte a rádýlkem nakrájejte proužky. Těmi pak ozdobte povrch. Převislé okraje obraťte dovnitř a zmáčknutím upevněte okraje mřížky. Okraj můžete ozdobně prolamovat. Pečte při 220 °C asi 45 minut nebo dokud náplň nezačne bublat.

TIP: Pokud těsto rychle hnědne, zakryjte koláč alobalem. Nepodávejte ho horký, ale jen teplý nebo studený.