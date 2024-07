Trendy letní boty do deště. Které vybrat, kdy je impregnovat a na co dát pozor

Sháníte hezké, funkční a nepromokavé letní boty do deštivých dnů?! Nemusíte rezignovat na styl a pohodlí. Připravili jsme pro vás několik tipů, které vás ochrání před mokrem a zároveň podtrhnou váš letní outfit.

Jaké boty vybrat?

Nepromokavé tenisky jsou skvělou volbou pro aktivní dny, kdy nechcete obětovat pohodlí ani styl. Moderní modely nabízejí nejen voděodolné vlastnosti, ale také prodyšnost, což je ideální pro teplé letní dny. Tyto tenisky jsou vhodné jak do města, tak na procházky přírodou a skvěle se hodí ke sportovnímu i ležérnímu oblečení.

Jsou tenisky vaší oblíbenou obuví? Podívejte se, k jakým outfitům se nejvíce hodí:

Pokud hledáte pár obuvi s vyšší ochranou, tak samozřejmě volbou číslo jedna jsou vysoké gumáky, které najdete v obchodech již v takových modelech, v nichž se nemusíte stydět jít i ve městě. V extra deštivých dnech, pochopitelně, jinak si je nechte raději do lesa nebo na procházku na venkově. Letní modely jsou navíc často lehčí a tenčí než ty zimní.

Kotníkové holínky jsou kompromisem. Jsou praktické a stylové, vhodné pro každodenní nošení i do města. Skvěle vypadají s kalhotami i sukněmi a poskytují dostatečnou ochranu před deštěm.

Neoprénové slip-on boty jsou lehké, pohodlné a snadno se nazouvají i vyzouvají. Neopren je materiál odolný vůči vodě a velmi rychle schne, což je ideální pro letní bouřky. Tyto boty jsou navíc prodyšné a flexibilní.

Jak vybírat letní boty do deště?

Při výběru bot do deště je klíčové zaměřit se na materiál. Gumové a syntetické materiály jsou voděodolné a rychleschnoucí, což je ideální pro letní deštivé počasí. Vyhýbejte se botám z textilu nebo semiše, které mohou snadno promoknout a dlouho schnout.

Boty by měly být pohodlné na nošení po celý den. Vždy si boty vyzkoušejte, ideálně odpoledne, kdy jsou nohy po celodenní námaze trochu oteklé. Boty by měly být dostatečně prostorné, aby poskytly pohodlí i při delším nošení. Věnujte pozornost také vnitřnímu polstrování a podešvi, která by měla být protiskluzová. Dbejte na kvalitu zpracování. Pevné švy, kvalitní materiál a robustní podešev jsou základem pro boty, které vám dlouho vydrží a budou dobře sloužit.

Boty zkoušejte ideálně odpoledne, kdy jsou nohy po celodenní námaze trochu oteklé.

Vyberte si boty, které ladí s vaším osobním stylem a šatníkem. Trendy pro léto 2024 zahrnují svěží pastelové barvy, metalické odstíny a transparentní detaily. Nebojte se experimentovat a zvolit něco, co vás bude bavit nosit.

Jak často impregnovat boty a jak na to?

Impregnace je důležitým krokem v péči o boty do deště. I když jsou boty voděodolné, dodatečná impregnace je ochrání před špínou a prodlouží jejich životnost. Impregnujte boty před prvním nošením a pravidelně dle potřeby, ideálně každých několik týdnů.