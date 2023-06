BOŽENA (83): Z gynekologického problému se vyklubalo nečekané těhotenství

Život je plný překvapení. Nikdy nevíme, jakým směrem se situace bude vyvíjet. To se týká i těhotenství, které vás může mile překvapit i tehdy, kdy už to ani nečekáte.

Bylo mi skoro čtyřicet let a pořád jsem neměla vážnou známost. Tak jsem se rozhodla jít svému štěstí naproti. Domluvily jsme se s kamarádkou, že půjdeme na tancovačku a tam se třeba s někým seznámím. Ona už manžela měla, ale na zábavu se mu ani moc nechtělo, takže byl rád, že půjdeme spolu.



Nalíčily jsme se, načesaly a oblékly jsme si ty nejlepší šaty, co jsme doma měly. Plné očekávání jsme vyrazily vzhůru za naším dobrodružstvím. Sál restaurace byl příjemně vyzdoben a pomalu se zaplňoval lidmi. Šly jsme si pro lahvinku červeného a usadily se u stolku. Během chvilky byl sál naplněn k prasknutí.

Hudba už hrála naplno a my jsme netrpělivě vyhlížely, jestli se na obzoru neobjeví nějaký vhodný nápadník. Většinou jsme ale viděly samé zamilované páry, což stupňovalo naši nespokojenost. Náhle se u našeho stolku objevil takový postarší pán a ptal se, jestli by si k nám mohl přisednout. U našeho stolku totiž zbývala poslední volná místa. Odpověděla jsem mu, že to se nám moc nehodí, protože jsme se sem přišly seznámit, a když u nás bude sedět, značně nám to zkomplikuje.Myslela jsem, že odejde, ale jeho odpověď mě zarazila: „Tak já vám toho pravého najdu.“ S pánem byla legrace, tak jsme nakonec souhlasily. O pár minut později se ve dveřích objevil vysoký muž a šel sám, bez jakéhokoli doprovodu. „A co tamten?“ ptal se náš přísedící a ukazoval na něj.

Jelikož to byl vysoký chlap a takoví se mi líbí, souhlasila jsem. Pán mu hned vyrazil naproti a po chvíli konverzace s ním ho přivedl k našemu stolku. Jmenoval se Michal. Seznámili jsme se a vyzval mě k tanci. Nakonec jsme spolu protančili ne jeden večer, ale několik let.

Po čase se mi s Michalem stalo něco, co jsem nečekala. Měla jsem gynekologické problémy a doktoři mi říkali, že už kvůli tomu nemůžu mít dítě. Bylo mi dvaačtyřicet a šla jsem na prohlídku, protože mě trochu bolelo břicho. To, co mi oznámil lékař, mě šokovalo. Řekl mi, že jsem těhotná!

A tak se mi nakonec narodila krásná, zdravá holčička. Je chytrá a stala se z ní cvičitelka jógy. Sama už má nyní dceru, takže si užívám babičkovství. Mladým ženám, které řeší problémy, radím: hlavně se ničím nestresujte a uvolněte se, radujte se ze života a nechte se překvapit.