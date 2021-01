Božena Němcová se narodila 4. února 1820 ve Vídni jako nemanželské dítě. Její rodné jméno je Barbora Novotná - po matce. Po půl roce od porodu se ale její matka vdala za Johanna Pankla z Ratibořic a tak získala Barbora nové příjmení – Panklová. Již od útlého dětství to byla velmi inteligentní, sebevědomá, emancipovaná a silná bytost. Velmi toužila po vzdělání, kterého se jí nejvíce dostalo ve Chvalkovicích u správce Hocha. Tam poznala knihy a panské mravy, učila se německy. Jelikož nebylo v tehdejší době zvyklostí, aby se žena vzdělávala, měla svůj názor, byla sebejistá a její hlas šel slyšet, rozhodli se její rodiče, že jí co nejdříve provdají.

Za manžela jí vybrali o 15 let staršího státního úředníka a českého obrozence Josefa Němce. Tak se stalo, že se přes svůj nesouhlas v 17 letech vdala. Od svatby se očekávalo, že Božena zkrotne a zastane v té době běžnou roli ženy v domácnosti. Realita však byla jiná. S manželem Josefem si od počátku moc nerozuměli. Josefa zřejmě omámila krása mladé Boženy a očekával, že z ní vychová poslušnou ženu v domácnosti. Božena ale toužila po svobodě a vzdělání a chtěla, aby i jejich děti studovaly, ale Josef měl jiné plány. Ani ve výchově svých čtyř dětí se tedy neshodli. Často se hádali a měli konflikty. Několikrát také Josef Boženu fyzicky napadl. Když se to stalo po několikáté a děti již měly vlastní život, zkusila Božena od Josefa odejít a živit se sama. Tato snaha však neměla dlouhé trvání. Propukla u ní rakovina dělohy, a tak se na sklonku svého života k manželovi vrátila. Brzy pak zemřela.

V letech 1848 až 1850 žila Božena s manželem v Nymburku a oba dva vstoupili do kulturně - vlasteneckého sdružení Českomoravské bratrstvo. Členové spolku byli zastánci náboženské tolerance, práva na osobní rozvoj a ve všem se podporovali a respektovali. Jedním z členů byl MUDr. Jan Helcetel – muž, do kterého se Božena také zamilovala. Ani ten zřejmě neunesl lásku, kterou mu Božena dávala a rozešel se s ní. Pravděpodobně následkem rozchodu Boženy a Helcetela se také Českomoravské bratrstvo rozpadlo.

Prvního muže mimo manželství potkala ve svých 23 letech, v roce 1843. Byl jím český obrozenecký básník, publicista, překladatel a historik Václav Boleslav Nebeský. Seznámili se na masopustním reji v Praze a Božena se do něj hluboce zamilovala. Zřejmě právě hloubka její lásky mu nebyla po chuti a tak Nebeský vztah ukončil a odešel na studia medicíny do Vídně. Božena jeho odchod velmi těžce nesla. Onemocněla a měla velké horečky. Nakonec se s tím musela smířit. V době této lásky se Božena seznámila i s Františkem Palackým, Karlem Jaromírem Erbenem, Karlem Havlíčkem Borovským nebo Josefem Jungmannem. Všichni tito muži velmi ovlivnili její tvorbu a Božena začala používat právě jméno Božena namísto Barbory.

Mladší milenec

Ještě téhož roku (1851) navázala Božena vztah s lékařem Dušanem Lamblem. Není jisté, zdali to byl ošetřující lékař jejího syna, který byl vážně nemocný, nebo jestli to byl její lékař. Lambl byl velmi inteligentní. Byl to průkopník v dětském lékařství a politický aktivista. Tato láska měla rychlý konec, ale pravděpodobně proto, že že manžel Boženy našel milostný dopis pro Lambla.

Posledním milencem byl Hanuš Jurenka. Jurenka byl student medicíny a byl o 11 let mladší než Božena. Některé zdroje uvádí, že to byl spolužák jejího zemřelého syna Hynka. Láska přišla i odešla v roce 1854. Rodiče Jurenky přišli na to, že má jejich mladý syn poměr s Boženou a tak jej poslali na studia do Polska. Tím jejich láska skončila. Milenců měla Božena Němcová zřejmě víc, ale prameny dokládají jen tyto čtyři vztahy.