Brad Pitt: Začínal rolí obřího kuřete, dnes žije jen se svým psem

Hollywoodský herec Brad Pitt naposledy zazářil v posledním filmu Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu, kde vytvořil úžasnou dvojku s Leonardem DiCapriem, a za svůj herecký výkon ve vedlejší roli si odnesl Oscara. Po období temna, kdy veřejnost řešila především jeho rozvod s herečkou Angelinou Jolie a Pitt delší dobu nezavadil o pořádnou roli, je toto jeho zasloužený návrat na výsluní. O Bradovi se toho napsalo hodně, ovšem možná je tu ještě něco, co o něm nevíte?

Miluje rituály a svého psa Od té doby, co se rozešel se svou ženou Angelinou Jolie, žije Brad Pitt ve starém domě v Hollywood Hills sám, pouze se svým buldokem Jacquesem. Brad o něm prozradil, že chrápe víc než on. Se psem taky chodí na dlouhé procházky a miluje ranní čajový rituál, kdy si zapálí v krbu oheň a uvaří zelený čaj matcha. Jak říká, je to pro něj oslava života, stejně jako popíjení samotného čaje a sledování plamenů v ohni. „Oheň zapálím ráno i večer, než jdu spát. Když hoří, cítím život. A cítím život i v tomto domě," říká. Od rozvodu s Jolie již uplynuly čtyři roky, a ačkoliv fanoušci doufali, že se pohledný herec vrátí ke své bývalé lásce Jennifer Aniston, jíž opustil právě kvůli Jolie, zatím se tak nestalo. Osamělý ale Brad Pitt není, naopak. V poslední době se totiž řeší jeho vztah s mladičkou modelkou Nicole Poturalski, která je téměř o třicet let mladší.

Začínal jako obří kuře Jeho první hereckou příležitostí byla postava obřího kuřete, v jehož kostýmu s nápisem „El Pollo Loco" lákal zákazníky do stejnojmenné restaurace. Od kuřete se postupně vypracoval do herecké hvězdy první velikosti. V roce 1991 ho proslavilo dvacet minut ve filmu Thelma a Louise a pak už točil jeden film za druhým. I díky své krásné tváři a charismatu. Přesto několikrát prohlásil, že být krásný není žádná zásluha a že rozhodně nechce být jen sex symbolem. Pravdou je, že mu hezká tvář velmi často pomohla k rolím, ovšem nikdo ani na chvíli nepochybuje o jeho talentu. Zahrál si například ve snímcích Teče tudy řeka, Legenda o vášni, Interview s upírem, 12 opic, Podfu(c)k či Dannyho parťáci. Při natáčení Mr. & Mrs. Smith se zamiloval do kolegyně Angeliny Jolie a opustil kvůli ní dlouholetou partnerku herečku Jennifer Aniston.

Kde všude mohl hrát, ale nehrál Tak to bývá, že některé role se k herci dostanou oklikou nebo je herec odmítne, i když je pak snímek veleúspěšný. Nebo naopak má některou roli hrát a na poslední chvíli ji dostane jiný herec. Brad si měl zahrát například ve filmu „Karlík a továrna na čokoládu", ale nakonec si režisér vybral Johnnyho Deppa. Později odmítl Brad Pitt nabídku, aby si zahrál ve filmu Apollo 13, a to kvůli roli ve filmu Sedm, kde si zahrál se svou budoucí partnerkou Gwyneth Paltrow. Sedm let v Tibetu byla jeho vysněná role, kvůli ní však nikdy nesmí do Číny.

Má silné sociální cítění Herec je známý pro své štědré humanitární činy, spoustu peněz každý rok věnuje různým charitativním organizacím po celém světě. Po hurikánu Katrina v USA daroval 5 milionů dolarů na opravu zničených domů v New Orleans. Ještě když žil s Angelinou Jolie, velmi často navštěvoval místa, která byla zasažená přírodními katastrofami, jako jsou Pákistán, Haiti či Afrika.

Miluje sochařství, design i hudbu Brad Pitt je majitelem několika kytar Taylor a dokonce na ně hraje. Má taky pilotní průkaz Single Engine Land na pilotování jednomotorových letadel. Kromě toho miluje výtvarné umění, zejména sochařství, kterému propadl v roce 2017. Tehdy doslova řekl: „Je to moje nová láska. Chodil jsem do sochařského studia svého kamaráda a trávil tam hodně času. Můj přítel Thomas je ceněný sochař a byl tak laskavý, že mě u sebe nechal dřepět celý měsíc. Beru tyhle „sračky" za posvátné." Kromě sochařství ho vždy zajímal design, který kdysi dokonce studoval. Byl to on, kdo navrhl prsteny pro své snoubenky Gwyneth Paltrow a později Jennifer Aniston. Díky umění se prý udržuje v psychické pohodě.