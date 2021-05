Bramborové buchty. Skvělé samotné, jako příloha i na grilovačku

Můžete je jíst jen tak samotné. Nebo jako bezvadnou přílohu k hustější polévce. A do třetice mohou mít ještě jedno speciální využití – na grilovačku, třeba k uzeným sýrům. Postup blogerky Koko najdete i na videu v úvodu článku.

Ingredience

500 g den předem uvařených brambor typu B

500 g hladké mouky + další na posypání pracovní plochy

7–8 g sušeného droždí

2 lžičky soli

2 lžičky drceného kmínu

2 lžíce drhnuté majoránky

8 stroužků česneku

80 g sádla do těsta + na vymazání formy

150 ml mléka (možná nebude potřeba úplně všechno)

2 vejce + další jedno na pomašlování buchet

Postup

Brambory typu B si uvařte ve slupce – ideálně den předem. Až vystydnou, oloupejte je a dejte do chladu. Druhý den je najemno nastrouhejte. Do misky si připravte sypkou směs: hladkou mouku, sušené droždí, sůl, drcený nebo mletý kmín a drhnutou majoránku. Vše promíchejte a přidejte prolisovaný česnek. Moučnou směs přisypte k bramborům a opět promíchejte a zlehka spojte rukama, dokud nevytvoříte z těsta žmolenku. V rendlíku rozehřejte sádlo nebo máslo. Do ještě horkého sádla/másla vlijte většinu mléka. Až bude směs vlažná, přidejte k ní dvě vajíčka. Opět vše rozmíchejte a přilijte k bramborům a moučné směsi.

Přidejte čerstvou bylinku, třeba oregano, tymián nebo majoránku. Promíchněte a pak hnětejte rukama. Těsto by mělo mít lepivou strukturu. Posypte ho moukou a přendejte do nové mísy vysypané hladkou moukou. Misku přetáhněte potravinovou fólií, aby těsto nezaschlo. Dejte do tepla vykynout alespoň hodinu – těsto by mělo zdvojnásobit objem a mělo by být hezky kypré. Než pořádně vykyne, může to ale trvat i dvě nebo tři hodiny, záleží na jeho množství i okolní teplotě. Pak posypejte hladkou moukou pracovní plochu, pomocí lžíce odebírejte z těsta pěkně velké knedlíčky a tvořte co nejhezčí bulky, jaké dovedete. Sázejte jednu vedle druhé do nepřilnavého pekáče vymazaného sádlem nebo olejem.

Budou potřebovat asi 15 minut trochu dokynout. Pak pomašlujte rozkvedlaným vajíčkem, tím nešetřete, vytvoří zlatavý povrch. A pečte v troubě předehřáté na 200 °C na střední pozici roštu dozlatova, což potrvá tak půl hodiny. Potom musí vychladnout při pokojové teplotě.

TIP: Během grilovaček se dají buchty použít místo hamburgerových bulek, skvěle pasují s uzenými grilovacími sýry, vepřovými burgery nebo k opečeným špekáčkům a klobáskám. Po rozpůlení jdou dobře opékat na řezné straně.

Postup blogerky Koko najdete i na videu v úvodu článku. Další její recepty v pořadu Menutovka na Mall.tv.