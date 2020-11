Bramborové spätzle: Rychlý, chutný recept, který nasytí za pár korun

Přepadl vás akutní hlad, chcete plnohodnotné jídlo a nechce se vám moc vařit – tedy rozhodně ne dlouho a se spoustou nádobí? Blogerka Koko má řešení! Zkuste recept na bramborové spätzle se smetanou a špenátem, celý postup najdete i na videu na konci článku.

Ingredience

120 g kupovaných spätzlí

kousek másla

malá cibulka

2 ředkvičky (místo nich můžeme dát třeba i trochu čerstvých hub)

50 ml smetany na vaření

hrst strouhaného sýra (parmezán, ementál)

hrst špenátových listů (možno vyměnit za rukolu nebo menší množství petrželky či pažitky)

1 vejce

sůl

pepř

Postup

Nalijte do pánve studenou vodu, osolte ji a přiveďte k varu. Pak do ní vložte spätzle a uvařte podle návodu, většinou stačí minutka. Spätzle proceďte a prolijte studenou vodou. Pánev osušte a na troše másla orestujte nadrobno nakrájenou cibulku. Přidejte ředkvičky a spätzle. Opepřete a nechte je opékat na střední plamen. Pak je odhrňte a udělejte si na pánvi prostor na vajíčko. Chce to trochu másla, na kterém připravíte volské oko, osolte ho a opepřete. Spätzle zatím nemíchejte, aby se zespoda opekly lehce dohněda. Hotové vajíčko dejte stranou.

Přilijte smetanu, promíchejte a vypněte plotýnku. Přidejte strouhaný sýr a nechte ho rozpustit. A nakonec je čas na zeleň – špenát, rukolu nebo bylinky. Po minutě rovnou servírujte a navrch položte volské oko. Pro každého strávníka udělejte jedno volské oko. Celý postup najdete i tady na videu: