Brdy a Podbrdsko jsou krajinou ticha, o které se moc nemluví

Myslíte si, že jste už naši krásnou zemi prošli křížem krážem a viděli jste všechno, co se vidět dalo? Kdesi, a vůbec ne daleko, přesně uprostřed Čech, leží horská krajina, kde se zastavil čas. Uprostřed Čech znamená, že je to odevšad tak akorát blízko. A z hlavního města je to dokonce, coby lístkem z vlaku City Elefant dohodil: Objevte kouzlo Brd a Podbrdska.