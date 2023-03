Březová míza pro jarní restart: Jak nám prospívá a kdy na ni vyrazit?

Její sezóna začíná v předjaří

Mízu lze získat jen pár týdnů na počátku jara, kdy už je přes den teplo, v noci ale ještě zima. Toto období nastává obvykle už v březnu, při tuhých zimách někdy i začátkem dubna. Poznáte to především podle toho, že na stromech ještě neraší pupeny. Ve chvíli, kdy se objeví první listy, už bývá pozdě. V případě, že si nejste jistá, můžete provést jemný řez nožem do kůry, z které by měla po chvilce odkapávat míza. Když se tak nestane, zkuste to za pár dní znovu.

