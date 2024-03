Březová voda má úžasné účinky: Jak může bříza pomoci vaší pleti, vlasům i zdraví?

Kde sehnat březovou vodu?

Kosmetické přípravky, které obsahují mízu z břízy, je snadné sehnat, stačí se zeptat v drogerii nebo v lékárně. Na neředěnou čerstvou březovou vodu se můžete zeptat bylinářů nebo se ji pokusit nasbírat sama. Raději si ji ale kupte, její sběr v přírodě totiž není jen tak, abyste do stromu mohli navrtat dírku, potřebujete povolení majitele lesa. Pokud jej nemáte, porušujete lesní zákon a zákon na ochranu přírody a krajiny. Za to můžete dostat vysokou pokutu.

Máte-li strom na zahradě, o povolení žádat nemusíte. Březová voda je nejhodnotnější ještě před rašením listů. Do kmene břízy se navrtá 1 až 2 cm hluboká dírka. Do navrtané dírky se vsune hadička nebo trubka, z které pak šťáva odkapává do nádoby. Po odebrání je třeba strom správně ošetřit, protože hrozí jeho úhyn. Štěpařským voskem se rána zacelí a na otvor se nalepí kousek kůry jako náplast. Březová voda se má sbírat jen na jaře, když stromy začínají žít. Doma si pak z mízy můžete vyrobit vlasové tonikum, tělový peeling či lahodný nápoj prospívající vašemu zdraví.