Broučku, myško, mamino: Jak se ve vztahu oslovujete a co to znamená?

„Když jsme se před dvaceti lety s Alešem brali, říkal mi často zdrobnělinou mého jména nebo ,moje myško‘. Když se narodily děti, tedy možná až druhý syn, narodila se i ,naše mamina‘. V posledních dvou letech mi muž v žertu dokonce říká ,naše mašina‘. Ano, pár kil jsem za ta dvě desetiletí přibrala, ale opravdu to nemusím mít stále na talíři! S mužem se máme rádi, naše manželství si prošlo i několika krizemi, které ustálo. Manželovu ,Mašinu‘ však vystát nemohu. Nesnáším to oslovení, nesnáším si říkat mamko a taťko, nepřijde mi to vůbec roztomilé. Přijde mi to jako diagnóza pro vztah, v němž si partneři už vůbec nevzpomínají, proč spolu začali žít a co je spojilo…“ říká napůl se smíchem a napůl s trpkostí v hlase paní Milena.

Čím jsme starší, tím méně „broučkujeme“

Je zajímavé, že čím jsme starší, tím méně ve vztahu cukrujeme. Podle výzkumu, který provedla agentura STEM/MARK, více než jedna třetina lidí starších 45 let přezdívky ve vztahu nepoužívá. Naopak lidé mladší 29 let je používají velmi často. Možná nám věk a zkušenosti berou iluze o vztazích a romantice, což nás přirozeně vede k tomu žádné roztomilé zdrobněliny a přezdívky nepoužívat. Patříme-li do této věkové skupiny, možná by stálo za to občas zaexperimentovat a jít proti hlavnímu proudu a nějaké to něžné či nezvyklé oslovení si doma dovolit. Buď se tomu zasmějete, nebo oslovovaného mile překvapíte.