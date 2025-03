Bruce Willis: Sexy hollywoodský drsňák dnes slaví 70. narozeniny a pere se s afázií

Pokračování 3 / 4

Jedna velká rodina

Když na konci 80. let potkal herečku Demi Moore, byla to láska na první pohled. Ti dva spolu byli na hollywoodské poměry docela dlouho, z jejich velké lásky se narodily tři dcery Rumer, Scout LaRue a Tallulah Bell. Všechny ovlivnilo povolání jejich rodičů natolik, že se rozhodly pokusit štěstí a stát se také herečkami. Manželství Bruce a Demi se nakonec rozpadlo po jedenácti letech.

Demi se totiž zamilovala do o dekádu mladšího kolegy Ashtona Kutchera. Za sexy „zajíčka“ byla provdaná osm let. Bruce žil naopak několik let sám. To se změnilo v roce 2009, kdy do toho práskl podruhé a vzal si modelku a herečku Emmu Heming. S tou má další dvě dcery Evelyn Penn a Mabel Ray. Není tajemstvím, že bývalí manželé jsou velkými přáteli i po rozvodu. Se svými pěti dcerami i současnou exmanželkou tráví společné oslavy jako jedna rodina.