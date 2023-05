Brzobohatý přiznal: Rád se převlékám za ženy! Jací slavní mají stejnou zálibu?

Ondřej Brzobohatý

Ačkoliv by z faktu, že se někdo ve svém soukromí rád převléká do kostýmů, snad ani kauza být neměla, Taťána Kuchařová se o to alespoň pokusila. Dle rozhovoru, který Ondřej Brzobohatý poskytl pro Blesk.cz, lze vyvodit, že vyzrazení jeho tajemství je pouhá pomsta jeho bývalé manželky, která se údajně snaží muzikantovi zničit život přesně tak, jak mu slíbila při rozchodu. „Do slova a do písmene si tuhle její větu pamatuju – jestli se se mnou rozvedeš, tak tě zničím, Ondřeji! Vůbec mě nenapadlo, jak a skrze co by toho vůbec mohla být schopná,“ uvedl v rozhovoru Brzobohatý. A jaké je to tajemství? Na veřejnost unikl obsah církevní žaloby, pomocí které se Kuchařová snaží anulovat jejich církevní sňatek. Mimo jiné se v něm píše, že Ondřej Brzobohatý se rád převléká za ženu.

Vykonstruovaná kauza pobouřila i muzikantovy přátele z řad celebrit, kteří se nyní Ondřeje zastávají. „Ondrejko, drž sa a buď aj naďalej tým, kto neztráca úroveň,“ napsala na Instagramu Dara Rolins. „Ondro, myslíme na Tebe! Dobře jsi udělal, už to zašlo příliš daleko. Drž se kamaráde! Jsi dobrej člověk,“ přidala se herečka Sandra Nováková. „Kamaráde, naprosto chápu, že se už musíš bránit! Moji podporu samozřejmě máš. Popravdě jsi světec, že jsi vydržel mlčet tak gentlemansky dlouho! Mám tě rád a jsi skvělej chlap a kamarád!“ připsal Matěj Ruppert. „Posílám Ti upřímnou podporu… A poděkování za to, jak to komunikuješ, ač jsi za to zaplatil úplně zbytečnou daň, spoustě lidem otevřeš oči a vsadím se, že i pomůžeš. Aspoň malá náplast na ten kabát z ostudy, hlouposti a malosti, který si oblékla žena, co té Tvé současné nesahá ani po kotníky. Zvládněte to, pro mě seš ikona,“ dodal herec Daniel Krejčík.

