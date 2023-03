Buď fit 2023: Seznamte se s ženami, které chtějí změnit svůj životní styl!

Je nám nesmírným potěšením, že vám konečně můžeme představit Kamilu, Kateřinu a Veroniku, kterým budeme v průběhu letošního roku s projektem Buď fit 2023 měnit život!

Na začátku ledna jsme při celodenním castingu vybrali tři ženy, se kterými se budeme v rámci letošního ročníku projektu Buď fit pravidelně potkávat. Proč padla naše volba právě na ně? Dostaly nás svou upřímností, nadšením a odhodláním změnit svůj životní styl jednou provždy.

Při úvodním focení se mohly Kamila, Kačka a Verča seznámit se svými výživovými poradci Lukášem Vránou, Renatou Štěpánovou a Sabinou Loduhovou z The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan. Nyní už za sebou mají úvodní konzultace se startovním měřením a vážením, a hlavně zařazení do příslušného Kroku The 1:1 Diet na základě motivace, cílů a zdravotního stavu. Holky už začaly s individuálními stravovacími plány, dochází na pravidelné týdenní kontroly a čeká je i několik workshopů, o kterých vás budeme průběžně informovat. Na těch se dozví spoustu nového nejen o výživě, ale i o tom, jak se hýbat, naučí se zdravé recepty, a čeká je také spousta wellness péče o tělo i duši.

To vše budeme předávat i vám, včetně praktických rad a tipů, abyste se mohly pustit do vlastní životní změny a proměny spolu s našimi účastnicemi. Do hubnutí se s nimi vrhla i jedna z poradkyň, Sabina Loduhová, která se chce po těžkém životním období dostat zpět do formy a sama dochází k poradkyni, své kolegyni.

Budeme moc rádi, když budete spolu s námi držet holkám palce a sledovat jejich cestu v Blesku pro Ženy, ale i na sociálních sítích Dieta, Blesk pro ženy a webech zeny.cz a prozeny.blesk.cz, kde se můžete těšit na spoustu zajímavých bonusových materiálů.

Kamila Kosová

Kamila nás sledovala už minulý rok a úspěch účastnic ji hodně namotivoval. „Přistihla jsem se, jak tiše závidím holkám skvělé výsledky, kterých dosáhly. Rozhodla jsem se to také zkusit a vyšlo to!“ I když byla odhodlaná více než jindy, cítila, že je aktuálně ve stavu, kdy to sama nezvládne. „Mám operované obě nohy, které nyní nosí váhu přes sto kilo. Proto je pro mě největší motivací právě zlepšení zdravotního stavu. Ulevit nohám, kloubům a cítit se lépe. Mám za sebou skvělý rok, který byl plný krásných zážitků a pozitivních změn, a ten rok pro mě neskončil, pokračuje dál. Je to zvláštní, ale poprvé v životě jsem konečně šťastná po všech stránkách. A je čas odškrtnout si na seznamu další bod, který se aktuálně pomalu plní a věřím, že to vyjde!“

Věk: 34

Výška: 170 cm

Aktuální hmotnost: 107 kg

Moje vysněná cílová hmotnost: 75 kg

Na co se v projektu nejvíc těším: Na nová setkání, na legraci, na nové zkušenosti a nezapomenutelné zážitky.

Největší obavy mám z: toho, že mě najednou přepadne obrovská chuť na dort!

Kdo mě bude nejvíc podporovat: Rodina, přátelé a kolegové v práci.

Mojí motivací je: Zlepšení zdravotního stavu a uspokojivý pohled do zrcadla.

Největší radost mi v životě dělá: Když jsou lidé kolem mě šťastní, spokojení, zdraví a vysmátí.

Na sociálních sítích mě najdete pod nickem: @jsemkamila

Výživový poradce: Lukáš Vrána, Praha

Kateřina Vydrová Dvořáková

Kačka se do projektu přihlásila s touhou stát se tou nejlepší verzí sebe sama. „Budu slavit 40. narozeniny, a chtěla bych si dát dárek – zdravější, hezčí, pevnější, prostě lepší tělo a s tím je spojena i mysl. Nechci se za rok vzbudit a zjistit, že nestačím vlastním dětem. Nechci se začít bát pohledu do zrcadla.“ Její rozhodnutí nepřišlo jen tak znenadání, muselo postupně dozrát, ale je pevně přesvědčená, že změnu chce. „Vím, že rozhodnutí udělat ze sebe lepší já přišlo ze mě, a tento projekt mi může pomoci toho dosáhnout rychleji, efektivněji a s větším úspěchem.“

Věk: 40

Výška: 185 cm

Aktuální hmotnost: 108 kg

Moje vysněná cílová hmotnost: 85 kg

Na co se v projektu nejvíc těším: Vše nové, nové lidi, produkty, motivaci.

Největší obavy mám z: že zklamu sebe sama

Kdo mě bude nejvíc podporovat: Rodina, a snad holky, co jsou v tom se mnou.

Mojí motivací je: být nejlepší verzí sebe sama.

Největší radost mi v životě dělá: když mám šťastnou rodinu.

Na sociálních sítích mě najdete pod nickem: IG: kaca_dvorak FB: Kačka Vydra Dvořáková

Výživová poradkyně: Sabina Loduhová, Kladno

Veronika Škodová

Verču jsme poznali na castingu už v minulém ročníku projektu a jsme opravdu šťastní, že jsme jí letos mohli místo v něm dopřát. Dvojnásobná maminka malých holčiček má za sebou léta, kdy při mateřství zvládla dokončit studium dvou vysokých škol. Dokázala rozjet podnikání, u toho chodit do zaměstnání a dnes vede tým asi padesáti lidí na osmi provozech. „Prolnuly se mi aktivity, které velmi miluji a těší mě. O to pro mě bylo jednodušší v celém tom zápalu, na sebe zapomenout. Začínalo to vynecháním snídaně, pak i obědu a vše jsem doháněla velkou, ideálně i nezdravou, večeří. Během dne pak prokládáním sušenek, bonbonů a jiných – rychle dostupných – zdrojů energie. Pravidelný pohyb se stal velmi nepravidelným. Trička a kalhoty se začaly smrskávat a já si za odměnu, po té „těžké“ práci, kupovala větší a větší. A vlastně mi to ani nebylo nějak divné.“

Postupně ale začala vnímat, že by se ráda vrátila sama k sobě. „Uvědomila jsem si, jak je pro mě změna důležitá a prioritní. Bylo mi do pláče, že jsem dopustila devastování svého těla, které jelo doslova na doraz, což se projevovalo i na zdravotní stránce. Podívala jsem se do zrcadla a jako by tam byla jiná žena. Do projektu jsem se přihlásila, abych se vrátila k sobě a postavila sebe jako prioritu. Jen tak můžu být užitečná i pro ostatní.“

Věk: 31 let

Výška: 159 cm

Aktuální hmotnost: 72 kg

Moje vysněná cílová hmotnost: 55–58 kg

Na co se v projektu nejvíc těším: Čas pro sebe strávený nad změnou, v podporujícím kolektivu.

Největší obavy mám z: dodržování režimu při mém rychlém tempu.

Kdo mě bude nejvíc podporovat: Manžel, děti, kolegyně.

Mojí motivací je: Mít více energie a sebevědomí, překonání sebe sama.

Největší radost mi v životě dělá: Spokojená rodina, seberozvoj a perfektní tým.

Na sociálních sítích mě najdete pod nickem: @S.k.o.dovka

Výživová poradkyně: Renata Štěpánová, Ostrava a Opava